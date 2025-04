Dal 23 al 27 aprile la festa patronale di San Giorgio a Cedrate

La Comunità Pastorale San Cristoforo di Gallarate presenta la Festa Patronale di San Giorgio 2025, che si terrà dal 23 al 27 aprile.

La cittadinanza è invitata a partecipare alle celebrazioni e agli eventi in programma.

Programma delle Celebrazioni:

Mercoledì 23 aprile: Le celebrazioni avranno inizio alle ore 21:00 con la solenne Santa Messa e l’accensione del tradizionale Fuoco di San Giorgio. A seguire, si terrà un momento conviviale presso la chiesetta, con la possibilità di acquistare il dolce tipico “Ül biscot da Cedrá”.

Venerdì 25 aprile: Alle ore 8:00, si svolgerà un evento di Orienteering per i giovani delle scuole medie e superiori; si richiede l’iscrizione preventiva e il ritrovo è fissato presso l’Oratorio. Alle ore 12:30, sarà servito un pranzo in Oratorio, con risotto speck e radicchio (al costo di 5 € su prenotazione). Sarà inoltre disponibile uno stand gastronomico. Nel pomeriggio, alle ore 16:00, si celebrerà la Santa Messa al Lazzaretto, seguita da un aperitivo nel giardino antistante la chiesa.

Sabato 26 aprile: A partire dalle ore 16:00, si terrà l’evento “Tutto in un Abbraccio”, con l’inizio del torneo di pallavolo. Lo stand gastronomico sarà operativo per tutta la durata del torneo.

Domenica 27 aprile: Alle ore 12:30, sarà possibile partecipare all’aperipranzo (al costo di 10 € su prenotazione), con la possibilità di usufruire dello stand gastronomico. Nel pomeriggio, alle ore 14:30, si svolgerà la Volley Cup, promossa dall’Atletico Cedrate. Alle ore 16:00, si celebrerà la Santa Messa per gli ammalati presso la chiesa, con la celebrazione dell’unzione degli infermi in forma comunitaria, seguita da una merenda in Oratorio

Informazioni Generali:

Durante l’intera durata della manifestazione sarà attivo uno stand gastronomico.

Per coloro che desiderano partecipare ai pranzi, è obbligatoria la prenotazione entro lunedì 21 aprile. Le prenotazioni possono essere effettuate tramite il QR-Code dedicato, contattando il numero telefonico 0331.210662, o inviando una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica prenotazionicedrate@gmail.com.