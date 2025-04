Diario nepalese 2025 – Decima tappa: In cima al mondo al ritmo nepalese

Un gruppo di 17 persone alla scoperta del Nepal, per un itinerario che li porterà da Kathmandu fino alle scuole di Bakhare, Nalidanda, Chhermading e Dikhure, oltre alla clinica Dali Sherpa a Damar, paese natale di Ngima. Un giovane del gruppo si fermerà per due mesi nell’orfanotrofio per affiancare i maestri nell’insegnamento dell’inglese.

Pikey Peak, con i suoi 4000 metri, è un punto panoramico spettacolare da cui si può ammirare l’intera catena dell’Himalaya.

Stamattina ci siamo svegliati prestissimo per raggiungere la vetta in tempo per l’alba. La salita e poi la discesa sono state impegnative: il vento soffiava forte e il freddo si faceva sentire, ma una volta arrivati in cima, ogni passo è stato ripagato dalla vista mozzafiato: l’Everest e le numerose cime che lo circondano sono apparse davanti a noi in tutta la loro maestosità.

Dopo esserci ripresi con una meritata colazione, abbiamo iniziato la discesa che ci condurrà domani al villaggio di Dikhure.

In questi giorni di trekking stiamo riflettendo molto sulla gestione del tempo e siamo molto sorpresi dalle lunghe attese apparentemente senza senso: ci svegliamo presto, camminiamo a lungo e quando arriviamo a destinazione ci sistemiamo nei lodge, al caldo, in attesa della cena. Spesso non c’è connessione e, quando cala il buio, ci affidiamo alla fantasia: racconti, giochi, risate con i nostri Sherpa che ormai sentiamo parte del gruppo.

Questa è la normalità per i nostri amici nepalesi: una vita scandita da ritmi lenti e autentici, all’inizio era strano ma ora ci siamo lasciati trasportare anche noi e ci siamo immersi nello stile di vita locale.

A domani per la prossima tappa!

