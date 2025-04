Elezioni RSU negli ospedali della Valle Olona: “La UIL FP è il primo sindacato da 20 anni perché porta risultati concreti”

In vista delle elezioni dei rappresentanti sindacali aziendali negli ospedali dell’Asst Valle Olona che si terranno i prossimi 14,15 e 16 aprile, abbiamo rivolto quattro domande alle sigle sindacali che si presentano.

Le domande:

1) Quali sono le principali richieste che avete raccolto tra i dipendenti?

2) Tra i problemi: carenza di personale, riorganizzazione dei reparti, parcheggi e benefit, contratto integrativo qual è, secondo voi, la criticità maggiore ?

3) Se eletti, la prima cosa per la quale vi impegnerete

4) Un appello ad andare a votare

Le risposte di Daniele Ballabio Segretario Regionale UIL FPL Lombardia

Rispetto alle domande, occorre fare una premessa relativa al contratto nazionale. la UIL FPL non ha sottoscritto la pre intesa del contratto nazionale perché riteniamo che le risorse destinate non sono sufficienti.

La proposta del governo, concordata con le regioni è di un incremento del 6,00% per il triennio 2022-2024 più uno 0,23% facendo intendere che è incremento contrattuale anche quest’ultimo per tutto i l personale, invece è destinato esclusivamente al personale in servizio in pronto soccorso, ( 4% di tutto il personale dipendente, 8% del personale infermieristico) risorse destinate da disposizioni di legge e che il personale non perderà mai.

Per lo stipendio base ci sono nella realtà 135 euro per il personale sanitario e amministrativo, inquadrato nell’area dei professionisti, cifre inferiori per amministrativi e operatori tecnici, da cui oltre pagare la tassazione prevista (23 o 35% a seconda degli scaglioni di reddito individuale), bisogna scalare l’indennità di vacanza contrattuale che corrisponde a circa 80 euro. Quindi firmare la pre intesa significa riconoscere, oltre quello già percepito, 50 euro in più al mese, il 6% a fronte del 17% di inflazione nel triennio. Per noi non può essere il riconoscimento dei tanto decantati eroi della pandemia e a distanza di pochi anni trattati in questo modo. Non è opposizione politica come cercano di fare intendere, le proposte per incrementare le risorse o aumentare il potere di acquisto le abbiamo fatte, ma con l’appoggio di 3 organizzazioni sindacali che è bene ricordarlo, non hanno la maggioranza della rappresentanza, al momento rimangono fermi

detto questo rispetto alle domanda: Quali sono le principali richieste che avete raccolto tra i dipendenti?

Le richieste dei dipendenti sono molteplici. Quelle più sentite sono la carenza di personale, principalmente sanitario infermieristico. L’ultimo recente concorso a fronte di 65 posti si sono presentati in 45 di cui 44 in graduatoria. Di questi circa 20 già sono in servizio a tempo determinato nella valle olona, dei restanti, ammesso che accettino tutti ( ma sappiamo che non è cosi’) quando prenderanno servizio non copriranno le dimissioni e pensionamenti dell’ultimo mese, mantenendo la carenza fuori controllo.

Assumere medici, aumentare interventi, ricoveri e posti letto senza personale infermieristico e OSS, non valutando la carenza del personale infermieristico, porta solo al risultato di mettere ulteriormente in difficoltà il personale che ovviamente si guarda attorno in altre aziende, creando un vortice che sta arrivando a un punto di non ritorno. Pagare prestazioni aggiuntive al personale infermieristico non è più sufficiente, gli infermieri sono stanchi vogliono lavorare serenamente e con i giusti riposi

Tra i problemi: carenza di personale, riorganizzazione dei reparti, parcheggi e benefit, contratto integrativo qual è, secondo voi, la criticità maggiore ?

In gran parte ho risposto nella prima domanda ( carenza di personale, riorganizzazione dei reparti) da aggiungere le difficoltà di parcheggio specialmente nei presidi di Gallarate e Saronno, non solo per le opere di ristrutturazione che a Saronno sono ormai in atto da parecchi, troppi anni, ma anche per difficoltà nei parcheggi esterni, con dipendenti che, spesso, quando fanno servizio di giornata o di pomeriggio, si trovano costretti a pagare molti euro per andare a lavorare. Abbiamo sollecitato l’azienda a trovare soluzioni a breve, l’impegno è stato preso, confidiamo in tempi celeri e non i soliti tempi delle calende greche.

Se eletti, la prima cosa per la quale vi impegnerete

Se eletti cosa faremo? non siamo abituati a promettere perché la UIL FPL dal 2001 è il primo sindacato alle Valle Olona e non siamo abituati a fare propaganda alla cetto laqualunque. Noi, ai lavoratori e alle lavoratrici, chiediamo di proseguire sulla stessa strada che abbiamo intrapreso da 20 anni, sono molteplici gli accordi che tutti ci invidiano : gettoni, salto di riposo, organizzazione del lavoro, banca delle ore, regole per i part time, il pagamento di tutte le ore straordinarie e, fino al 2024, un residuo ferie contenuto, molti altri interventi sia economici, normativi e di tutela individuale. Siamo fiduciosi: deteniamo la maggioranza assoluta degli iscritti, confidiamo in un buon risultato anche alle elezioni.

Un appello ad andare a votare

La cosa veramente importante è che tutti i dipendenti vadano a votare prima di tutto per dare un segnale alla politica che i dipendenti vogliono concorrere al loro futuro , poi dare fiducia nella UIL FPL che stà contrastando il governo, le regioni, ma anche le organizzazioni sindacali che volevano a tutti i costi firmare un contratto al ribasso come detto prima.

Con l’appoggio dei dipendenti intraprenderemo il nuovo percorso dei prossimi 3 anni sempre e solo dalla loro parte.

Tutti i candidati UIL FP dell’Asst Valle Olona