“Fotografia naturalistica”: cattura la bellezza della natura

Hai una passione per la natura e vorresti imparare a catturare i momenti più belli con uno scatto?

Da martedì 15 aprile sotto la guida esperta del fotografo professionista Bruno Coslovich, durante le dieci lezioni del laboratorio si potranno apprendere le tecniche, i segreti e i consigli per realizzare scatti suggestivi e d’ effetto. Dalla teoria alla pratica, verranno affrontati tutti gli aspetti della fotografia naturalistica: gestione della luce, composizione, paesaggi e macrofotografia.

Il corso prevede anche due uscite fotografiche nel cuore del Varesotto, perfette per mettere in pratica quanto appreso. Una parte sarà poi dedicata alla fotografia della fauna selvatica, affrontando il tema dell’avvicinamento agli animali, lo studio dei loro comportamenti e l’utilizzo del teleobiettivo e delle modalità di scatto silenziose per non disturbarli. Inoltre, non mancheranno nozioni di post-produzione, per valorizzare ogni dettaglio dei tuoi scatti.

