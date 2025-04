Il 25 Aprile di Anpi e Comune si celebra in più quartieri di Induno Olona

Quest’anno la festa del 25 Aprile di Induno Olona coinvolge più quartieri del comune.

Si inizia alle 8.30 alla Chiesa di San Paolo, con la messa per tutti i caduti, e si prosegue alle 10 alla Sala Bergamaschi, dove la commorazione sarà guidata dagli interventi dei ragazzi e delle ragazze della scuola media Bruno Passerini. «I loro interventi – dice la presidente dell’Anpi di Induno Olona Susanna Vanoni – ci permetteranno di riflettere sull’impegno da dedicare sui temi principali del presente». Ci saranno poi gli interventi del sindaco Giorgio Castelli e della presidente Susanna Vanoni.

Seguirà il corteo al Monumento ai caduti e al parco di Villa Bianchi e alla stele dei Partigiani verrà intonata Bella Ciao grazie alla presenza della banda musicale cittadina e della cantante Marta Rocchi. La parte istituzionale si concluderà poi al cimitero con la distribuzione delle rose sulle tombe di partigiani.

Al Borgo Olonese di Olona (in via Angelo Poretti) la parte conviviale della giornata con il pranzo sociale alle 12.30 e alle 15 l’incontro con Claudio Macchi per la presentazione del suo ultimo libro, intitolato “La provincia di Varese nella stagione della Resistenza”.

«Il 25 Aprile è la giornata dedicata a ricordare la fine della guerra e del nazifascismo, a commemorare la Resistenza e a rinnovare l’impegno che ci condusse all’avvio del percorso della Costituzione, alla democrazia e alla libertà. L’invito è a partecipare numerosi a questo momento», dice Susanna Vanoni.