Il colorificio Valcuvia saluta Canonica: vanno in pensione le “ragazze dei colori” di Cuveglio

Da mesi lo si leggeva chiaramente sulla vetrina: un grande cartello colorato annunciava con ironia e semplicità “È ARRIVATA LA PENSIONE”. Ora è ufficiale: il 30 aprile chiude il Colorificio Valcuvia, punto di riferimento per generazioni di clienti e artigiani della valle.

La storia comincia negli anni ’60, in pieno boom economico, quando Adamo Realini e la moglie Vittorina aprono la bottega per rifornire privati e imprese. Nel 1985 il testimone passa a Laura e Carla De Guglielmo sorelle giovanissime ma già determinate a portare avanti l’attività con passione e competenza.

Per quattro decenni, tra scaffali di pennelli, barattoli e tinte, le due sorelle hanno saputo dare colore alle case della Valcuvia, ma anche consigli sinceri, un sorriso, una battuta gentile. In molti, vedendo l’annuncio della chiusura, si sono stupiti: «Già in pensione? Così giovani?». Ma il tempo passa, e anche per le “ragazze” del colorificio è arrivato il momento di fermarsi.

Con un pizzico di malinconia, ma con il cuore pieno di ricordi e gratitudine, le ragazze salutano clienti diventati amici, lasciando una scia di colore e affetto nel cuore della comunità.

Scrivono, Carla e Laura: