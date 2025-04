In cammino verso il Giubileo 2025: a Materia tre incontri tra fede, immagini e territorio

Tre appuntamenti per avvicinarsi al Giubileo del 2025, riscoprendo il valore del pellegrinaggio, della fede e del patrimonio spirituale del territorio. È questo il cuore del percorso promosso a Materia Spazio Libero (Via Confalonieri 5, Sant’Alessandro Castronno) in collaborazione con Archeologistics in vista dell’Anno Santo, che intende offrire spunti di riflessione attraverso immagini, testimonianze e approfondimenti culturali.

Il primo incontro, in programma martedì 9 aprile con il titolo “Verso il Giubileo 2025: immagini e percorsi di fede”, proporrà un viaggio tra fotografie, parole e racconti per esplorare il significato del pellegrinaggio e dell’incontro umano e spirituale. Interverranno don Marco Casale, parroco di Gavirate e presidente della Cooperativa San Luigi, e mons. Davide Milani, segretario generale della Fondazione Pontificia Gravissimum educationis.

Il secondo appuntamento si terrà mercoledì 28 maggio e sarà dedicato alle chiese giubilari in provincia di Varese. Un’occasione per conoscere la storia, l’arte e gli arredi liturgici di quattro luoghi di culto riconosciuti come basiliche giubilari: il Santuario di Santa Maria del Monte a Varese, la Basilica di Santa Maria Assunta a Gallarate, il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli a Saronno e il Santuario di Santa Maria del Sasso a Caravate, inseriti rispettivamente nelle diocesi di Milano e Como.

A concludere il ciclo sarà, martedì 24 giugno, l’incontro dal titolo “Pellegrinaggio o cammino?”, che proporrà una riflessione sulle modalità antiche e contemporanee del mettersi in cammino, accompagnata da immagini, mappe storiche – come quelle utilizzate da San Carlo Borromeo per la visita alla diocesi – e racconti legati ai pellegrinaggi nel territorio varesino.