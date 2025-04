Kastritis dopo la vittoria: “Una delle nostre migliori versioni. Un onore gli applausi di Masnago”

Nella gara casalinga in scena il sabato di Pasqua la Pallacanestro Varese supera 89-84 la Dinamo Sassari. In sala stampa i coach Ioannis Kastritis e Massimo Bulleri analizzano una partita che i visto i biancorossi sempre avanti ma costretti a dare combattere azione su azione per assicurarsi la vittoria. Kastritis soddisfatto della cultura sportiva del suo gruppo e del sostegno del pubblico del palazzetto, mentre l’allenatore dei sardi, ex di giornata, fa i complimenti agli avversari sottolinea le importanti percentuali da 3 punti, quasi il 50% con 17 triplice.

KASTRITIS 1 – ABBIAMO GIOCATO COME VOLEVAMO

Penso che per parte della partita, soprattutto la prima metà, abbiamo giocato molto bene, una delle nostre migliori versioni. E’ stato fatto un grande lavoro sia nella metà campo d’attacco che in quella di difesa. Abbiamo preso tanti tiri da liberi e coi piedi per terra: abbiamo giocato come volevamo.

KASTRITIS 2 – NESSUN FANTASMA NEL FINALE

Sapevamo che stavamo giocando contro una squadra come Sassari che arrivava da cinque vittorie consecutive. Sapevamo quindi che potevano renderci difficile la vita, come hanno fatto, e infatti sono rientrati. Nel finale poteva esserci qualche fantasma che aleggiava per quello che è successo in passato, quando abbiamo sprecato partite già vinte. Ma né io né i giocatori avevano questa sensazione, abbiamo lavorato molti e in campo abbiamo fatto quello che ci eravamo prefissati di fare.

KASTRITIS 3 – MERITAVAMO TUTTI UNA SERATA DEL GENERE, COSI’ ANCHE NELLE PROSSIME 3 GARE

Un grosso merito va i giocatori, che sul campo hanno chiuso la partita. Ma un merito particolare va anche ai tifosi. Stasera mi sono reso conto come il pubblico di questo palazzetto si unisce al lavoro in campo che fanno i giocatori. Anche quando abbiamo sbagliato ci hanno supportato, quando gli avversari si stavano avvicinando hanno dato una grossa mano nella maniera giusta. Questa unione è qualcosa di davvero positivo, grazie a tutti i tifosi e complimenti anche loro. Dopo dei brutti momenti, anche recentemente, una serata come questa ce le meritiamo: i giocatori, lo staff, la società e i tifosi. Adesso devo pensare al domani. Mancano 3 partite, vogliamo continuare a cercare di portare in campo tutti gli sforzi che i giocatori hanno fatto nel corso di tutta la stagione. Spero in tre settimane di grandi risultati. Lotteremo per ogni possesso, cercheremo di rimetterle in campo quello che abbiamo fatto stasera anche nelle prossime partite.

KASTRITIS 4 – GLI APPLAUSI DEL PUBBLICO? ONORATO, TIFO CALDO E COMPETENTE

La partita di Hands? Ha giocato bene, ma come dico sempre la cosa più importante è tutta la squadra. Non soltanto oggi, è così sempre. È una questione di ambiente, vogliamo creare questo tipo di cultura. Sono un grande sostenitore di questo gruppo, sono uno dei primi tifosi di questi ragazzi, anche a livello emotivo. Gli applausi a inizio partita, quando è stato annunciato il mio nome? Sono onorato. Viene da un pubblico caldo e competente. Un popolo che conosce la pallacanestro. Ma ripeto, tutto ciò che fa il pubblico si riflette su tutto quello che fanno i giocatori in campo: sulla squadra e sull’ambiente. Il riconoscimento che ho avuto anche io non fa altro che creare aspettative per far vedere la migliore versione di me stesso. Mi mette nella posizione di dovermi superare ogni volta.

BULLERI 1 – MERITO DI VARESE, PIÙ CHE DEMERITO NOSTRO

Sono dispiaciuto per il risultato. Si gioca per vincere e quando non si vince non si è contenti. Questo è il nostro approccio. Con la stessa onestà voglio essere obiettivo e freddo nell’analisi di una partita in cui abbiamo perso contro una squadra che tira bene da 3 punti. Nel risultato c’è del merito loro che demerito nostro. Un grande appaluso va ai miei giocatori, hanno fatto una grande partita di sacrificio, rincorrendo il risultato senza mai mollare e con la palla per giocarsi la partita fino all’ultimo. Di questo sono orgoglioso. Varese vince con merito ma penso che la partita dei miei giocatori sia stata di sostanza.

BULLERI 2 – DIFFICILE VINCERE QUANDO L’AVVERSARIO SEGNA CON QUASI IL 50% DA 3

La nostra difesa? Un tema che sta a cuore ai miei giocatori lo vivono con sacrificio. Nel secondo tempo abbiamo fatto una partita di livello, anche in attacco. Abbiamo vinto sia il terzo e che il quarto-quarto. Abbiamo fatto una partita a tutto tondo, difficile vincere quando l’avversario segna con il 50% da 3 punti. Vincere sarebbe stato meglio, ma per oggi bisogna sapersi accontentare.