La Openjobmetis scaccia la paura: lo sprint con Sassari vuol dire salvezza

Due settimane dopo, le urla sono di tutt’altro tenore. Nella maledetta sera del Cremonazo, dal ventre di Masnago (gli uffici, la zona spogliatoi…) arrivavano ruggiti di rabbia, di spavento, di nervoso. Stavolta il volume delle voci è ancora alto ma il tono è completamente differente: sono grida di gioia, di sollievo. Di festeggiamento perché l’89-84 con cui la Openjobmetis piega Sassari porta – finalmente – la Pallacanestro Varese ad accarezzare la salvezza.

Galleria fotografica Openjobmetis Varese – Banco Sardegna Sassari 89-84 4 di 31

Non ad abbracciarla del tutto per il momento, perché la matematica tiene ancora aperto un minimo dubbio, però stavolta la squadra di Kastritis sfrutta il match-ball proposto dal calendario e lo fa con pieno merito. Non lo diciamo solo a sensazione o solo guardando l’andamento della partita (biancorossi sempre in vantaggio dal 9-8 del 5′). Lo diciamo perché Librizzi e compagni costruiscono una partita dalle percentuali sontuose: 65,2% al tiro da 2, 47,2% da 3 punti e 100% ai liberi.

Numeri clamorosi ai quali si aggiunge la quasi inedita vittoria a rimbalzo ma pure una difesa a tratti davvero incisiva, aggressiva, decisiva. Puro stile Kastritis, insomma, e non è un caso se alla fine tutto il pubblico riservi al coach greco l’ovazione: lui si schernisce ma quando il vicepresidente Perego lo riporta in mezzo al campo, sotto alla curva e a completare il giro d’onore, il matrimonio tra Varese e il suo tecnico è consumato del tutto.

E pensare che questa prestazione sarebbe potuta non bastare, perché dall’altra parte della barricata la Dinamo ha dimostrato sul campo quel che significa “Non mollare mai”. Sotto anche di 14 nel primo tempo, la squadra di Bulleri si è risollevata nella ripresa grazie alla spinta di Weber e Bibbins: respinta più volte ha arrivata sino al -3 palla in mano a mezzo minuto dalla fine. Ma stavolta la beffa sarebbe stata ulteriormente ingiusta e a scacciare ogni dubbio è stato Jaylen Hands, l’uomo cui Varese ha puntato forte per sistemare le cose. La guardia americana ha quindi chiuso la gara con un morbido jumper a 15” dalla fine completando una prova da 27 punti e 8 assist che dà la misura della sua importanza.

Ma la stessa cosa si deve dire di Davide Alviti, sempre presente con le sue triple nei momenti più delicati del match. All’elenco va aggiunto Matteo Librizzi, autore di un primo tempo poderoso (al contrario di Mitrou Long) e poi rallentato dai falli. Insomma: non ci si salva da soli e l’elenco dei giocatori sufficienti – lo trovate nelle pagelle – è lungo. Anche in questo Kastritis è stato determinante, a costo di fare da parafulmine nel caso Nino Johnson: compattare la squadra sia sul lato tecnico sia su quello mentale è stata la mossa decisiva. Varese ce l’ha fatta, e come dice Toto Bulgheroni negli spogliatoi, «a questo punto ci siamo meritati questo risultato». Ma lo fa quasi sottovoce, lasciando agli altri – pochi metri più in là – le urla di gioia.

SEGUE SERVIZIO COMPLETO

OPENJOBMETIS VARESE – BANCO SARDEGNA SASSARI 89-84

(23-17, 46-34; 64-55)

VARESE: Mitrou Long 14 (4-7, 2-4), Hands 27 (5-7, 4-10), Assui 7 (1-1, 1-4), Alviti 17 (2-2, 4-7), Akobundu Ehiogu 4 (2-2); Bradford 6 (0-2, 2-3), Tyus 2 (1-2), Anticevich (0-2 da 3), Librizzi 12 (4-6 da 3). Ne: Reghenzani, Esposito, Fall. All. Kastritis.

SASSARI: Bibbins 16 (1-3, 3-7), Weber 20 (8-10, 1-1), Fobbs 15 (5-6, 1-4), Bendzius 6 (1-4, 1-2), Vincini 10 (2-5); Cappelletti 12 (4-4, 1-2), Tambone 2 (1-2, 0-1), Veronesi 3 (0-1, 1-4), Renfro (0-2). Ne: Casu, Trucchetti. All. Bulleri.

ARBITRI: Sahin, Quarta, Catani.

NOTE. Da 2: V 15-23, S 22-37. Da 3: V 17-36, S 8-21. Tl: V 8-8, S 16-20. Rimbalzi: V 30 (9 off., Tyus 7), S 26 (9 off., Vincini 6). Assist: V 23 (Hands 8), S 19 (Cappelletti 6). Perse: V 20 (Hands 5), S 15 (Weber 5). Recuperate: V 9 (4 con 2), S 14 (Weber 4). 5 falli: Librizzi. F. antisportivo: Mitrou Long. Spettatori: 4.682.