Le “Donne della Resistenza” in mostra a Porto Ceresio

Le celebrazioni per gli 80 anni dal 25 aprile 1945 portano con sé una mostra significativa a Porto Ceresio dove la Consulta Giovanile ha organizzato un allestimento intitolato “Donne della Resistenza”, una esposizione dedicata alle figure femminili che hanno avuto un ruolo fondamentale nella lotta per la libertà e la democrazia in Italia.

La mostra, realizzata con il contributo di ANPI, sarà ospitata dal Palazzo della Cultura “Salvatore Ferrara” (in via Mazzini) e intende valorizzare il contributo spesso dimenticato di tante donne che, con coraggio, determinazione e spirito di sacrificio, hanno contribuito alla liberazione dell’Italia dal nazifascismo.

«Abbiamo voluto dedicare questa iniziativa a loro – spiega Francesco Pio Miceli, presidente del Consiglio Comunale dei Giovani – perché la memoria è un atto di giustizia e di responsabilità verso il nostro passato. In un momento storico in cui i valori democratici vanno difesi con forza, ricordare il ruolo delle donne nella Resistenza significa anche lanciare un messaggio attuale di impegno civile».

L’esposizione sarà aperta al primo piano del Palazzo della Cultura venerdì 25 e sabato 26 aprile tra le 15 e le 19, domenica 27 aprile tra le 9 e le 12 e tra le 15 e le 19.