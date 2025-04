Nasce il Reparto operativo Laghi della Guardia costiera: maggiore sicurezza su Garda, Maggiore e Como

Con la firma del decreto da parte del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, è stato ufficialmente istituito il Reparto operativo Laghi della Guardia Costiera , una nuova struttura dedicata al coordinamento delle attività sui principali laghi italiani: Garda, Maggiore e Como.

Il provvedimento, proposto dall’ammiraglio Nicola Carlone, comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, rappresenta un passo strategico per rafforzare la sicurezza della navigazione interna e assicurare una gestione unitaria delle operazioni già svolte dai nuclei Guardia Costiera presenti sui tre bacini.

La nuova unità operativa, con sede a Milano e dipendenza dalla Direzione Marittima della Liguria, avrà il compito di integrare e dirigere le attività di ricerca e soccorso, vigilanza, controllo della sicurezza della navigazione da diporto e di tutte le funzioni previste dalla normativa di settore. In particolare, il Reparto operativo assumerà il ruolo di Lake Rescue Sub Center, un centro di coordinamento secondario che garantirà interventi più tempestivi ed efficaci in caso di emergenza, in attuazione del Piano SAR “laghi maggiori”.

«Rafforziamo in maniera significativa la presenza e l’efficacia della nostra Guardia costiera sui grandi laghi – ha detto Salvini – Un impegno per garantire la massima sicurezza e una maggiore tutela di chi naviga e vive questi territori».

Il nuovo reparto nasce con l’obiettivo di rafforzare la presenza dello Stato nei territori lacustri, ottimizzando le risorse già esistenti senza generare nuovi oneri per le casse pubbliche. Un intervento che si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione e sicurezza delle vie d’acqua interne, sempre più frequentate per attività turistiche, sportive e commerciali.