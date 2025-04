Pasquetta nella natura al Parco dei Mughetti a Uboldo

Il Parco dei Mughetti di Uboldo propone un’iniziativa speciale per il lunedì di Pasquetta, invitando grandi e bambini a partecipare a un evento all’insegna della natura e del divertimento. L’appuntamento è fissato per lunedì 21 aprile, con una serie di attività pensate per trascorrere una giornata all’aria aperta e in compagnia.

Dalle 12 alle 14, sarà possibile usufruire dell’Aula didattica del Parco per un pranzo al sacco, in un ambiente tranquillo e immerso nella natura. Gli organizzatori consigliano di portare un telo per potersi comodamente sedere anche all’aperto, godendosi così un po’ di relax nel verde.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, si terrà il gioco “Caccia alle uova”, organizzato dai volontari del Parco. Questa attività è pensata per bambini dai 4 ai 12 anni e permetterà loro di vivere un’esperienza ludica educativa, alla scoperta della fauna e della flora del parco. La partecipazione al gioco è gratuita, ma è necessario iscriversi in anticipo per motivi organizzativi, via email o telefono, indicando nome, cognome ed età del bambino. I posti sono limitati a un massimo di 25 partecipanti, quindi è consigliato prenotarsi per tempo.

Come raggiungere l’Aula Didattica – L’Aula Didattica del Parco è facilmente raggiungibile a piedi o in bicicletta partendo dalla Cascina Leva di Uboldo, situata in Via per Cerro 251. È un’opportunità per godersi il paesaggio circostante e raggiungere la location immersi nella natura.

In caso di maltempo, l’evento verrà annullato.

Per maggiori informazioni e iscrizioni, contattare il Parco dei Mughetti via email scrivendo a info@parcomughetti.it o telefonicamente (02-96951140).

Foto di Rebekka D da Pixabay