Pro Patria, dopo Verona c’è l’Atalanta U23: l’obiettivo è sempre recuperare punti

L’onda dell’entusiamo per la vittoria di domenica a Verona deve continuare a viaggiare alta. Dopo aver trovati i primi tre punti del 2025 lontano da Busto Arsizio, la Pro Patria è infatti subito chiamata a scendere, non dalla metaforica tavola da surf, bensì nuovamente sul rettangolo verde del campo da gioco, questa volta nelle mura amiche dello Speroni, dove mercoledì 2 aprile (18:30) arriva l’Atalanta Under 23.

La partita – rivincita di un folle turno d’andata giocato nella nebbia di Caravaggio a novembre – si sarebbe dovuta giocare 10 giorni fa, ma la dea ha chiesto e ottenuto il rinvio a causa della sosta delle nazionali, pausa che in realtà ha visto coinvolta anche la Pro Patria con la convocazione di Bashi nell’Under 21 albanese. Ma le partite dal sapore internazionale sono ormai alle spalle, la primavera è entrata nel vivo e i tigrotti sono entrati in una settimana cruciale per mantenere la categoria, che si concluderà domenica, sempre in casa, contro l’Alcione e che ha (già) visto i bustocchi allungare su Caldiero (+3) e accorciare su Triestina (-4) e Pro Vercelli (-7), al netto del turno da recuperare domani che potrebbe ulteriormente ridurre le distanze. O, nel peggiore dei casi, al massimo riconfermarle.

UN SOLO GOAL SUBITO NELLE ULTIME QUATTRO. BERETTA SQUALIFICATO

Settimana ad ogni modo iniziata nel migliore dei modi, appunto, con la vittoria di misura e a porta inviolata ai danni della terza squadra scaligera. Lo “scalpo” di Borgo Venezia, quinto successo stagionale, certifica inoltre un trend positivo: nelle quattro partite con Caniato alla guida la squadra biancoblu ha subito un solo gol, l’autorete di Barlocco a Trieste pagata a carissimo prezzo. Alla – finalmente – trovata solidità della fase difensiva serve, oltre che continuità, ora più che c’è da dare una scossa a quella offensiva, che rimane la peggiore del campionato, unica insieme a quella della Pro Vercelli sotto la soglia delle trenta marcature (24). Chi non potrà aiutare a migliorare questa statistica sarà Giacomo Beretta, squalificato per somma di ammonizioni, e che dunque è costretto a lasciare il posto a Toci come prima punta in attacco al fianco di Terrani e Rocco. Sempre che la partita di domani non porti con sé un possibile turnover.

ATALANTA U23: TRA DIFFICOLTÀ E SEGNALI DI RIPRESA

Rapporto goal fatti/subiti diametralmente opposto per l’Atalanta, seconda per numero di occasioni capitalizzate (57 reti) ma con una difesa che ha insaccato ben 10 goal in più (47) della stessa Pro Patria (37), anche se la seconda squadra della Dea nelle ultime partite è uscita indenne contro Vicenza (0-0), FeralpiSalò (4-1) e Padova (1-1): le prime tre del Girone A.

I neroazzurri di mister Modesto, al rientro dalla squalifica, hanno recentemente attraversato un periodo complicato (5 sconfitte in 6 partite tra gennaio e marzo). Serie negativa segnata da qualche infortunio pesante e prestazioni altalenanti. A febbraio, contro Pergolettese (3-1) e Virtus Verona (3-0) la squadra si è sciolta alla prima difficoltà, mentre in altre gare ha perso più per dettagli e calo di ritmo che per vere brutte prove. I fattori sono da ricercare nel fatto che, come è noto, il cantiere orobico è formato da un gruppo giovane (ancora di più di quello tigrotto) e che probabilmente ha risentito mentalmente della serie negativa, anche se metà marzo sono arrivati segnali positivi con 6 reti confezionate in 4 partite.

PRO PATRIA, CANIATO CARICA LA SQUADRA: “SERVE L’APPROCCIO GIUSTO”

Così mister Caniato analizza lo stato della sua Pro Patria alla vigilia della gara.

SULLA VITTORIA DI DOMENICA: «A Verona abbiamo portato a casa un risultato positivo. Lo abbiamo fatto con i denti, con l’atteggiamento e la disponibilità da parte di tutti i ragazzi. Adesso però ce n’è subito un’altra. Le vittorie sicuramente lasciano degli strascichi positivi. L’augurio è quello di affrontare bene anche la gara di domani sera con l’Atalanta, una compagine importante e che domenica ha fatto bene contro la capolista. Dobbiamo affrontarla col piglio e l’atteggiamento giusto come è stato nelle ultime gare».

SULLA SOSTA DELLE NAZIONALI: «La sosta a volte toglie energie mentali, però dà l’opportunità di recuperare sul piano fisico e rintegrare qualche giocatore, con gli acciacchi che sono sempre dietro l’angolo. Forse è meglio una sosta per recuperare che una gara ogni tre giorni. Non è un aspetto semplice da gestire».

SULLE TRE GARE IN 7 GIORNI: «A Verona i ragazzi sono stati molti bravi nell’approccio. Il dubbio poteva essere quello di non avere la carica mentale giusta, invece così non è stato. La squadra ha dimostrato tutto in campo. Adesso c’è il prosieguo di questa settimana, che vede Atalanta domani e l’Alcione domenica».