Sicurezza a Castronno, bocciata la mozione della minoranza. Ma sindaco e capogruppo d’opposizione andranno insieme dal prefetto

Sicurezza, bilancio e nuovi regolamenti. Il consiglio comunale di Castronno, che si è riunito lunedì 28 aprile, si è aperto con la discussione della mozione presentata dal gruppo consiliare di opposizione Progetto Comune, avente come oggetto la sicurezza sul territorio. Il documento proponeva l’organizzazione di un incontro pubblico con la cittadinanza e la creazione di una commissione di collegamento tra amministrazione e istituzioni locali, oltre a incontri periodici per mantenere aggiornata la popolazione sui temi legati alla sicurezza.

La maggioranza ha respinto la proposta, motivando la propria posizione con la necessità di mantenere un approccio istituzionale e consapevole. «A seguito della mozione presentata dal capogruppo di minoranza – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Gabri – il nostro gruppo ha espresso voto contrario, ritenendo che una riunione pubblica sul tema della sicurezza, tema particolarmente delicato, rischierebbe di prestarsi a interventi poco costruttivi, trasformandosi in un’occasione di confronto improduttivo».

Il primo cittadino ha tuttavia voluto sottolineare come la bocciatura della mozione non significhi una chiusura al dialogo: «Pur comprendendo le buone intenzioni alla base della proposta, riteniamo che tali argomenti, per la loro complessità e delicatezza, richiedano strumenti adeguati e un approccio consapevole. Iniziative di questo tipo, così come formulate, rischiano di esporre il tema della sicurezza a inutili strumentalizzazioni.

In uno spirito di collaborazione istituzionale, ho ritenuto opportuno coinvolgere il capogruppo di minoranza in un incontro con il Prefetto, così da condividere con trasparenza la complessità della situazione e favorire una maggiore consapevolezza da parte di tutte le forze politiche».

Il sindaco Gabri ha inoltre rassicurato i cittadini sull’impegno dell’amministrazione: «Le forze dell’ordine, in sinergia con l’amministrazione comunale, operano con grande impegno per garantire la sicurezza del nostro territorio. Il Comune dispone attualmente di un Comandante e due agenti di Polizia Locale a tempo indeterminato, e abbiamo la volontà di rafforzare ulteriormente il servizio.

Nel mese di maggio prenderanno il via i lavori per l’installazione del nuovo sistema di videosorveglianza, resi possibili grazie a un bando vinto dal Comune. Un risultato importante, frutto anche del lavoro svolto dal nuovo responsabile dell’Ufficio Tecnico, Annalisa Cattaneo, che dall’inizio dell’anno ha portato un importante impulso positivo alla macchina amministrativa».

La mozione nasce da un contesto di crescente preoccupazione nella popolazione, alimentata da episodi di furti, tentativi di effrazione e attività di spaccio nell’area boschiva adiacente la pista ciclopedonale. Da qui la richiesta di Progetto Comune di attivare strumenti di partecipazione e ascolto. «Nel nostro documento sottolineavamo come fosse fondamentale prevedere incontri pubblici e la creazione di un organismo intergruppo tra amministrazione e istituzioni – spiega il capogruppo Luca Vasoli – ma si è convenuto che, alla luce delle criticità, fosse opportuno gestire le forme di intervento a un altro livello. Così chiederemo al prefetto qualche consiglio su quali azioni intraprendere e quale sia il modo più corretto per coinvolgere i cittadini».

«Esprimiamo soddisfazione per l’atteggiamento collaborativo dimostrato dalla minoranza riguardo al secondo punto all’ordine del giorno, relativo all’approvazione del rendiconto di gestione – conclude Giuseppe Gabri- . L’assenza di osservazioni e il voto non contrario sono un segnale di riconoscimento del lavoro svolto dall’Amministrazione nel corso dell’anno 2024.

Rammarica invece l’esito della votazione relativa ai cinque regolamenti comunali in discussione. È attiva una Commissione Regolamenti, finalizzata a esaminare i testi in via preliminare e a favorire un confronto costruttivo prima dell’approdo in Consiglio. Un disguido tecnico non ha permesso l’invio della convocazione nei tempi previsti e ci dispiace non essere riusciti ad anticipare il confronto.

Riteniamo che si sia persa un’occasione per un contributo costruttivo al dibattito, poiché, come noto, i regolamenti devono essere comunque discussi e approvati in sede di Consiglio Comunale in quanto la Commissione ha solo funzione consultiva». «In passato ci è stato fatto notare che la forma è importante quanto la sostanza, pertanto abbiamo ritenuto di comportarci di conseguenza ed esprimere un voto contrario», aggiunge Vasoli.