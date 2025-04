“Sicurezza tema centrale”, le precisazioni di Forza Italia sul caso Cassano Valcuvia

Sul “caso“ Cassano Valcuvia sollevato da una trasmissione Mediaset e sulla replica dell’amministrazione comunale, interviene Lorenzo Vigo, Consigliere Comunale di Cassano Valcuvia di Forza Italia tramite la nota che segue.

“In merito al servizio trasmesso dalla trasmissione Fuori dal Coro, che ha coinvolto anche la comunità “Il Mappamondo” presente nel nostro Comune, ritengo doveroso esprimere la mia posizione, in continuità con il comunicato dell’Amministrazione comunale, ma con alcune considerazioni personali. La sicurezza è un tema centrale, e i recenti episodi di violenza nel territorio del Luinese sono fatti reali e concreti, che suscitano timore e preoccupazione tra i cittadini. È giusto e necessario affrontarli con serietà, trasparenza e senso di responsabilità. Circa un mese fa, mi sono espresso pubblicamente contro la proposta di apertura di un nuovo centro di accoglienza nella zona di Fornasette, una scelta che ritenevo inopportuna. Grazie al lavoro congiunto delle forze politiche e al prezioso intervento del Prefetto Pasquariello, tale progetto non ha avuto seguito, a tutela del territorio e del sentire della nostra comunità. Detto questo, è altrettanto importante sottolineare che gli atti di criminalità registrati nel Luinese non possono essere attribuiti ai ragazzi della comunità “Il Mappamondo” di Cassano Valcuvia. L’ultimo episodio documentato – e trasmesso anche dalla trasmissione – risale al 2023, una rissa in cui sono stato coinvolto personalmente. Da allora, non si sono verificati altri atti illegali, e ritengo doveroso evidenziarlo con chiarezza. Anzi, grazie ai progetti di collaborazione avviati tra il Comune di Cassano Valcuvia e la comunità “Il Mappamondo”, si sono sviluppati percorsi di integrazione positivi e concreti, che dimostrano come, quando c’è organizzazione, controllo e volontà condivisa, si possano costruire risultati virtuosi. Le attività di pubblica utilità e il progetto “Ciak on the road”, realizzato con la partecipazione delle Forze dell’Ordine, rappresentano modelli esemplari, non solo per il loro valore educativo, ma anche per il messaggio forte di legalità e rispetto che trasmettono. Mi sembra doverosa, inoltre, una richiesta di massima trasparenza da parte della comunità “Il Mappamondo” non solo nei confronti dell’Amministrazione – come già avviene puntualmente – ma anche verso l’opinione pubblica, così da evitare congetture, allarmismi e false accuse che rischiano di compromettere il clima di fiducia e convivenza. Confido pienamente nel lavoro delle Forze dell’Ordine, che presidiano il territorio con competenza e dedizione, e auspico che vengano sempre messe nelle condizioni di operare al meglio. Il mio impegno, come consigliere comunale e come rappresentante di Forza Italia, continuerà ad essere quello di vigilare, ascoltare e agire nell’interesse dei cittadini, promuovendo un equilibrio tra accoglienza responsabile, sicurezza, legalità e rispetto delle regole. Solo così possiamo garantire un futuro sereno alla nostra comunità.”

Queste le parole di Lorenzo Vigo, Consigliere Comunale di Cassano Valcuvia di Forza Italia.