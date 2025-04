Studenti e lavoratori fuori sede, ultimi 7 giorni per chiedere di votare al Referendum dell’8 e 9 giugno

Il prossimo 8 e 9 giugno si voterà per il Referendum sulla Cittadinanza e su altri quattro quesiti che interessano il mondo del lavoro. Una grande mobilitazione popolare, di cittadini, associazioni e enti, ha permesso di ottenere le firme necessarie a presentare il testo dei referendum, ma adesso si entra nel vivo della campagna referendaria.

Il primo traguardo sarà il 4 maggio, quando terminerà la possibilità per studenti e lavoratori fuori sede di ottenere il diritto di voto nel comune in cui si trovano.

Affinché ciò venga loro garantito, è necessario che presentino regolare domanda, così come indicato sul sito del Ministero dell’Interno:

Per poter esercitare il voto fuori sede, gli interessati, i cosiddetti elettori fuori sede, devono presentare domanda al comune di temporaneo domicilio utilizzando preferibilmente il modello disponibile online. Alla domanda, che può essere presentata personalmente o da altra persona delegata oppure in via telematica, è necessario allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; copia della tessera elettorale personale; copia della certificazione o di altra documentazione che attesti la condizione dì elettore fuori sede, ovvero le motivazioni di studio, lavoro o cure mediche per le quali l’elettore si trova temporaneamente domiciliato in un comune di una provincia diversa da quella di residenza.

La domanda di ammissione al voto fuori sede deve essere presentata entro il 4 maggio prossimo (35° giorno antecedente la data della consultazione), e può essere revocata con le stesse modalità entro il 25° giorno antecedente la data della consultazione, ovvero il 14 maggio.