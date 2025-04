Scrutatori per i referendum dell’8 e 9 giugno. A Busto Arsizio è aperta la manifestazione d’interesse

Si apre la fase delle candidature per gli scrutatori ai prossimi referendum a Busto Arsizio. Le persone già iscritte all’Albo degli scrutatori, che siano interessate all’eventuale nomina per lo svolgimento di tale funzione in occasione delle consultazioni referendarie del 8 e 9 giugno 2025, possono dichiarare la propria disponibilità all’incarico, utilizzando l’apposito modello, che dovrà essere compilato, firmato e consegnato all’Ufficio Protocollo, secondo le indicazioni riportate in calce al modulo, entro venerdì 9 maggio 2025 (termini di recapito: ore 12.30 per la consegna di persona – ore 24.00 per l’invio a mezzo email / PEC).

Il modello per presentare la dichiarazione è scaricabile in formato pdf dal sito istituzionale (nella sezione dedicata REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025) o reperibile in formato cartaceo presso l’Ufficio Elettorale.

Si precisa che la dichiarazione di disponibilità non è vincolante per la Commissione elettorale comunale in sede di nomina degli scrutatori ai seggi, ma potrà essere considerata come titolo preferenziale, con riguardo a chi si trova in situazione di disoccupazione o inoccupazione.