“Suoni e voci da mondi lontani”: Un viaggio musicale e letterario a palazzo Estense di Varese

Mercoledì 7 maggio 2025, alle 18, la Biblioteca Bruna Brambilla di Varese invita la cittadinanza a un evento dedicato alla letteratura e alla musica africana, con il patrocinio del Comune di Varese. L’incontro, dal titolo “Suoni e Voci da Mondi Lontani“, si terrà non come al solito presso le sale della biblioteca, ma presso la Sala Matrimoni di Palazzo Estense, in Via Sacco 5.

Il tema dell’incontro è un’opportunità di riflessione sull’integrazione culturale attraverso la letteratura e la musica, con particolare attenzione alle tradizioni dell’Africa subsahariana, e l’evento si inserisce all’interno di un contesto più ampio, collegandosi alla mostra “Incontri di mondi lontani“, in corso presso i Musei Civici di Villa Mirabello. : il professor Giuseppe Mainardi, esperto di letteratura africana e autore di un libro sulle sue esperienze didattiche e di vita in Etiopia ed Eritrea, offrirà un approfondimento sulla figura del nigeriano Wole Soyinka, premio Nobel per la Letteratura e uno dei maggiori autori del continente africano.

Accanto a Mainardi, il musicista e compositore congolese Valentin Mufila, noto per le sue contaminazioni tra musica tradizionale africana e electroacustica, arricchirà la serata con una performance che esplorerà i suoni e i ritmi tipici della musica africana.

Le letture a cura di Marita Viola daranno voce alle parole degli autori africani, mentre la presentazione di Gisella Incerti guiderà il pubblico attraverso il significato di questo incontro culturale.

Durante l’incontro, verrà proposto un approfondimento sulla mostra in corso a Villa Mirabello, che esplora temi di incontro e integrazione tra culture diverse, offrendo al pubblico una visione completa e immersiva. Per chi desidera approfondire il tema della mostra, sarà poi organizzata una visita guidata ai Musei Civici, per scoprire da vicino le opere e gli oggetti che raccontano il dialogo tra mondi lontani.