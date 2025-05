A Casciago via ai lavori per un nuovo campo da basket 3vs3 al Parco della Pinetina

Sono partiti da qualche giorno i lavori al Parco della Pinetina a Casciago. Nella parte compresa tra via Mazzini e via Pascoli sorgerà un nuovo campo da basket 3vs3, un’opportunità in più per i frequentatori del parchetto, soprattutto famiglie con bambini che possono trovare svago nella zona giochi, ma anche diversi giovani e giovanissimi che trascorrono le ore estive e nei weekend nel verde, tra musica e chiacchiere. Presto potranno anche dilettarsi facendo quattro tiri a canestro.

«È un modo per rendere più viva la zona e dare una possibilità di svago ai bambini, ma soprattutto ai ragazzi più grandi, un punto di ritrovo che mancava in questa zona del paese – commenta il sindaco di Casciago Mirko Reto -. Un progetto semplice, ma carico di significato: uno spazio di libertà, sport e condivisione, pensato per i nostri giovani, per i ragazzi, per gli adolescenti… ma anche per chi, a qualsiasi età, ha voglia di mettersi in gioco. Un nuovo punto di ritrovo per la nostra comunità, che trasformerà il parco in un luogo ancora più attrattivo, vivo e dinamico».

«Il campetto alla Pinetina sarà un’area aperta, inclusiva, libera, dedicata al basket urbano, uno degli sport più aggreganti e coinvolgenti per le nuove generazioni. Sarà un punto di riferimento per chi vuole allenarsi, divertirsi, sfidarsi con gli amici o semplicemente passare un pomeriggio all’aria aperta – spiega ancora Reto -. Questo è l’ennesimo tassello del nostro impegno per il territorio, un progetto che nasce dall’ascolto, dall’attenzione alla socialità, al benessere, alla motivazione e alla comunità. Un’opera concreta, visibile, che parla ai giovani e li invita a ritrovarsi nella bellezza dello sport. Desidero ringraziare l’amministrazione comunale, i tecnici e tutti coloro che hanno reso possibile questo intervento, esempio di una politica che guarda avanti, che mette al centro le persone, i bisogni, i sogni di chi vive Casciago ogni giorno. Casciago cresce, si evolve, si muove. E lo fa con energia, con entusiasmo, con un canestro in più… e con la voglia di fare squadra».

La spesa prevista per la realizzazione del nuovo campo da basket si aggira intorno ai 20 mila euro. I lavori sono partiti a fine aprile e il termine è previsto entro la fine del mese di maggio, tempo permettendo.