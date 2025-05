A Ispra la conferenza che riunisce tutti i più importanti esperti mondiali di guida connessa e automatizzata

Il JRC della Commissione europea a Ispra ha inaugurato la quinta Conferenza europea sulla Guida Connessa e Automatizzata (EUCAD 2025), che si svolge dal 13 al 15 maggio 2025 presso il sito a Ispra.

Si tratta di un importante evento biennale, organizzato dalla Commissione europea in collaborazione con il Partenariato Europeo su CCAM (mobilità autonoma, connessa e cooperativa) e il progetto FAME, che riunisce esperti del settore pubblico e privato. Tra i partecipanti figurano rappresentanti delle principali istituzioni europee e nazionali, industrie automobilistiche e delle telecomunicazioni, gestori di strade, utenti, fornitori di trasporto pubblico, regolatori, compagnie assicurative, centri di ricerca e università di tutta Europa e oltre.

L’obiettivo della conferenza è quello di esplorare i più recenti sviluppi e le prospettive future delle tecnologie di guida connessa e automatizzata, fornendo un’occasione per il confronto e la collaborazione tra gli attori chiave del settore.

L’automazione nel trasporto su strada è un tema cruciale per raggiungere le priorità della Commissione europea nell’ambito della transizione verde e della digitalizzazione. Negli ultimi anni, l’Europa ha compiuto progressi significativi, con soluzioni automatizzate supportate da quadri normativi di riferimento come il Regolamento UE sui Sistemi di Guida Automatizzata che stanno già emergendo su larga scala.

In questo contesto, spiegano dal Jrc, EUCAD 2025 si concentrerà su come migliorare la sicurezza stradale, ridurre l’impatto ambientale e garantire l’accesso alla mobilità per tutti i cittadini.

Il JRC di Ispra, uno dei principali centri di ricerca in Europa e terzo sito più grande della Commissione dopo Bruxelles e Lussemburgo, con un organico di circa 2.500 dipendenti e numerose infrastrutture all’avanguardia, rappresenta una sede ideale per ospitare questa importante conferenza internazionale. I suoi laboratori di eccellenza svolgono un ruolo cruciale nel supportare la creazione di nuovi concetti di mobilità, promuovendo la loro accettazione pubblica e favorendo una mobilità più sostenibile e intelligente. Oltre al JRC, la conferenza vedrà la partecipazione di altri servizi della Commissione europea, tra cui l’Agenzia esecutiva europea per il clima, le infrastrutture e l’ambiente (CINEA).

La conferenza sarà articolata in tre sessioni plenarie a tema, affiancate da 18 sessioni parallele, che presenteranno ricerche innovative, progetti europei, politiche strategiche e approcci collaborativi necessari per affrontare le sfide nel campo in rapida evoluzione dell’integrazione dei sistemi di guida automatizzata nelle reti di trasporto.

Oltre 400 partecipanti si sono registrati all’evento e avranno l’opportunità di prendere parte a dialoghi di alto livello, sessioni tecniche e workshop interattivi, mirati a promuovere la collaborazione e lo scambio di conoscenze. Il primo giorno, sarà inaugurata anche un’esposizione di tecnologie nel settore con dimostrazioni di prototipi, che offrirà ai partecipanti l’opportunità di sperimentare direttamente le più recenti tecnologie, progetti e innovazioni nel campo della mobilità autonoma, rimanendo accessibile per tutta la durata dell’evento.