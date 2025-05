A Materia la bellezza senza tempo della musica d’autore

Il 23 maggio, ore 21, Materia, lo spazio libero di VareseNews, accoglie Paolo Marrone e Massimo Germini per la presentazione di Ad una stella chiederò un passaggio, un album di riletture intense ed essenziali. Tra voci e chitarra, i due artisti offriranno un viaggio emotivo attraverso decenni di musica italiana, da Paolo Conte ai Pinguini Tattici Nucleari e Madame, passando per Samuele Bersani e Jovanotti. Otto brani spogliati e rivelati in una nuova luce, dove ogni nota parla sottovoce ma colpisce nel profondo. Una serata per chi cerca la bellezza autentica delle canzoni senza tempo.

