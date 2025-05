Avviso pubblico per l’assegnazione di un alloggio al Parco Alto Milanese: domande entro il 6 giugno

Si informa che è stata avviata la procedura per l’assegnazione in comodato d’uso modale di un alloggio situato presso la sede del Consorzio Parco Alto Milanese, in via Olindo Guerrini 40, Busto Arsizio (VA).

L’alloggio disponibile è un bilocale, idoneo ad ospitare un nucleo famigliare composto da massimo 3 persone.

L’avviso completo e tutte le informazioni necessarie per partecipare alla procedura sono consultabili sul sito del Consorzio Parco Alto Milanese nella sezione “Comunicazioni” all’indirizzo www.parcoaltomilanese.it.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 6 giugno 2025 alle ore 12:30.