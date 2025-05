Azione Saronno: “Insieme per Crescere, un nome che è tutto un programma”

Azione Saronno sostiene con convinzione la candidatura di Ilaria Pagani alla guida di Saronno. Una scelta ribadita dal segretario cittadino Francesco Ricca (nella foto con la candidata): «Saronno si avvicina a un momento cruciale. Il 25 e 26 maggio i cittadini saranno chiamati a scegliere chi guiderà la città nei prossimi anni. In un panorama politico cittadino affollato da personalismi, noi di Azione abbiamo deciso di sostenere con convinzione la candidatura di Ilaria Pagani, contribuendo alla lista civica Insieme Per Crescere. Lo abbiamo fatto perché crediamo che Saronno meriti una guida capace di ascoltare, di analizzare i problemi con lucidità e di proporre soluzioni concrete. Azzi e il centrodestra hanno scelto di allinearsi alla politica nazionale e di cavalcare la frustrazione con slogan semplici e rassicuranti, incapaci di progetti precisi ed efficaci, lasciando intendere di voler di tornare indietro su ambiente, diritti e mobilità. Noi di Azione siamo d’accordo sui rischi di un approccio eccessivamente ideologico, ma non ci convince affatto la ricetta del centrodestra. Fare leva unicamente sul malcontento dei saronnesi non è responsabile e non risolve certamente i problemi. Solo per fare un esempio, una politica razionale e non ideologica su viabilità e parcheggi non dovrebbe portare a una messa in discussione della ZTL o a un rifiuto degli investimenti per rendere la mobilità alternativa all’auto sempre più capillare, efficiente e sicura».

«Tra gli altri candidati, Ilaria Pagani è l’unica che non perde tempo ad autocelebrarsi; non dice di avere tutte le risposte, ma si mette in gioco con onestà, riconoscendo meriti e limiti del passato – aggiunge Ricca, candidato nella lista “Insieme per Crescere” – Sta dimostrando di saper lavorare in squadra, e di essere l’unica dotata dell’umiltà necessaria per coinvolgere e guidare. Ed è in grado, forse proprio per questo, di raccogliere e offrire proposte di qualità, fondate su analisi serie e non su slogan. I rimanenti candidati, infine, hanno scelto da tempo la via della vanità e dell’autoreferenzialità, impegnati ad associare aggettivi creativi e sempre nuovi a sé stessi o alla città, convinti che mettersi continuamente in mostra e autoincensarsi possa rivelarsi di qualche utilità per Saronno. La totale negazione dei problemi evidenti della passata amministrazione non farà che aumentare la rabbia dei cittadini. Allo stesso modo, la riduzione della politica a spettacolo toglierà ulteriore credibilità alle istituzioni e non farà bene alla nostra città. Noi siamo qui per un’altra politica. Una politica che non urla, ma costruisce. Che non divide, ma unisce. Che non promette miracoli, ma lavora ogni giorno per migliorare la vita delle persone».