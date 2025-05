Barasso più sicura grazie ai nuovi defibrillatori: “Un dono che può salvare vite”

Un gesto concreto che può fare la differenza tra la vita e la morte. Sabato mattina l’amministrazione Comunale di Barasso ha pubblicamente ringraziato i donatori dei due nuovi defibrillatori installati in paese: il primo, vicino all’asilo e al parco giochi in via Don B. Parietti, offerto dai signori Anna Del Duca e Giovanni Attilio Gamberoni; il secondo, collocato in piazza San Nicone, donato dai titolari del Pub Prins Willem e dal Gruppo Alpini di Barasso.

Grazie anche alla collaborazione della dottoressa Carmen Mirabile della farmacia locale, gli apparecchi rappresentano un presidio prezioso per la comunità.

La mattinata è proseguita con una dimostrazione pratica sull’utilizzo dei DAE, curata dalla Protezione Civile Intercomunale Valtinella di Barasso, Casciago e Luvinate, alla presenza di numerosi cittadini.

Il sindaco Lorenzo Di Renzo Scolari ha rivolto un sentito ringraziamento alla coordinatrice Rosalba Altieri, al vice Alberto Gaggioni e a tutti i volontari: «Consapevolezza e conoscenza che possono salvare vite».