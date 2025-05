“Birrette migranti”, boccali solidali: tre serate nei locali per sostenere Mediterranea

Tre serate di “birrette migranti”, boccali solidali per sostenere le attività di Mediterranea, la ong che soccorre i migranti in mare. A partire dal 15 maggio.

È una iniziativa pensata e organizzata dall’Equipaggio di terra di Varese, ovvero l’articolazione territoriale di attivisti e attiviste di Mediterranea che agiscono per far conoscere sul territorio Mediterranea Saving Humans e raccogliere fondi per finanziare le sue missioni.

«Questa iniziativa è volta a coinvolgere i cittadini e le cittadine di Varese e provincia in un tour all’insegna della solidarietà attraverso una bevuta in compagnia ma anche l’ascolto di testimonianze, occasioni di confronto sul tema dell’immigrazione e mostre fotografiche» dice Giusi Lo Verso, attivista di Mediterranea Saving Humans. «Inoltre sarà un occasione per incontrare tante persone del territorio che non si vogliono arrendere al clima di indifferenza e disumanità ma che, al contrario, vogliono fare la loro parte e diventare “contagiosi” per coinvolgere tutte e tutti su questa importante tematica».

Il tutto è reso possibile anche «attraverso il prezioso contributo e collaborazione di alcune realtà del territorio sensibili a queste tematiche e a questo spirito umanitario come il TuMiTurbi di Varese, il Circolo Gagarin di Busto Arsizio e il Circolo Quarto Stato di Cardano al Campo che accoglieranno materialmente questo tour e che si sono attivati con entusiasmo sin da subito per la realizzazione di questo evento».

«Attraverso i soldi delle birrette migranti potremo finanziare i progetti di Mediterranea inerenti al salvataggio di esseri umani nel mediterraneo centrale, il monitoraggio delle violazioni dei diritti umani in Palestina, l’aiuto umanitario in Ucraina e il progetto della ferrovia sotterranea».

Gli appuntamenti sono programmati una volta al mese tra primavera ed estate: si parte questa settimana, con la serata del 15 maggio al TuMiTurbi di Varese.

Il 22 giugno l’iniziativa tocca il Circolo Gagarin di Busto Arsizio (ingresso con tessera Arci).

Il 25 luglio invece appuntamento al Circolo Quarto Stato di Cardano al Campo, nella sera della “pastasciuttata antifascista”