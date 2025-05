Cassano Magnago, weekend di divertimento, musica e festa con la Giornata dei Fanciulli

Sabato 17 e domenica 18 maggio a Cassano Magnago – in piazza del Mercato – va in scena la 3a edizione della Giornata dei Fanciulli e dei Mercatini di Primavera grazie all’organizzazione dell’associazione Scodinzoland.

L’evento è patrocinato dal Comune e prevede un ricco programma di attività all’insegna del divertimento, della creatività e di momenti di grande gioia per tutti.

L’inaugurazione avrà luogo sabato alle 16 con l’apertura degli stand; alle 19.30 sono previsti i saluti istituzionali. La serata sarà dedicata alla musica del gruppo “Fottuta Marmellata“ che animerà la piazza attraverso variopinte scenografie e coinvolgenti sound.

Domenica 18 Maggio l’apertura degli stand avrà inizio alle 09.30; dalle 11.30 si susseguiranno esibizioni di balli country a cura dell’associazione Chaltrones e animazione sino alla chiusura dell’evento.

Saranno predisposte aree giochi dedicati ai bambini e verranno proposte anche le letture animate, un corner dedicato alla cinofilia a cura di Carolina Odv e Tequila Odv che offriranno laboratori e dimostrazioni per sensibilizzare sulla corretta interazione uomo – cane.

Interverranno svariate associazioni cassanesi del Terzo settore che contribuiscono attivamente e quotidianamente alla crescita sociale, culturale ed economica della Città: l’Avis, il Gruppo degli Alpini, l’Associazione dei Carabinieri in congedo, la Pro Loco, la Protezione Civile e Vivi Cassano.

Quest’anno l’evento vedrà la partecipazione di Volandia, il Parco Museo del Volo che si trova nei pressi dell’aeroporto di Malpensa, riferimento del mondo aeronautico. Per l’occasione Volandia proporrà -soprattutto ai bambini, ma anche agli adulti – un’esperienza indimenticabile attraverso l’installazione di una mongolfiera, di un simulatore di volo e di visori 3D che promettono di far provare l’ebrezza del volo restando a terra. A tutti i bambini fino ai 12 anni, verrà anche regalato un biglietto per l’ingresso gratuito al Museo.

Durante le due giornate vi sarà la possibilità di effettuare foto ricordo con una piccola sorpresa per ciascun partecipante mentre i food truck presenti in piazza del Mercato delizieranno i partecipanti con gustose proposte culinarie.