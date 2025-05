Cittadinanza è comunità: un incontro a Olgiate Olona sul quinto quesito referendario

Le associazioni Futura Civitas, Sichem, le comunità Pachamama e Villa Restelli invitano la cittadinanza a partecipare all’incontro pubblico dal titolo “Cittadinanza è comunità”, che si terrà mercoledì 4 giugno alle ore 21.00 presso Villa Restelli (via F. Restelli 22, Olgiate Olona).

L’incontro è dedicato al quinto quesito dei referendum abrogativi dell’8 e 9 giugno, con l’obiettivo di approfondire il tema della richiesta e del riconoscimento della cittadinanza italiana, ponendo l’attenzione sulle molte situazioni in cui, pur dopo anni di presenza e integrazione nel Paese, il diritto di diventare ufficialmente cittadini e cittadine italiane viene ancora negato.

Ospiti della serata saranno Federica Di Donato e Francesca Piras, operatrici dell’Area Stranieri della cooperativa INTRECCI di Rho, insieme a Fatima Batista, cittadina olgiatese, mediatrice culturale e referente del progetto Pé no Chão. Le relatrici condivideranno esperienze concrete e riflessioni sul significato profondo della cittadinanza, e sull’impatto che la vittoria del Sì potrebbe avere per oltre un milione e mezzo di persone in Italia.

L’iniziativa nasce anche come momento di collaborazione tra realtà associative locali, per promuovere coesione sociale e contrastare la frammentazione del tessuto comunitario. A pochi giorni dal referendum, gli organizzatori sottolineano l’importanza del voto come strumento di partecipazione attiva e consapevole. Come ha ricordato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Non arrendersi all’astensionismo degli elettori, a una democrazia a bassa intensità”.

L’incontro è aperto a tutti e rappresenta un’occasione di confronto civile su un tema di grande attualità e impatto sociale.