Comerio celebra i libri: tre giorni di letture, laboratori e incontri intergenerazionali

Tre giornate intense e cariche di significato hanno animato la Scuola Primaria Pascoli di Comerio, trasformando le aule e gli spazi scolastici in un vero e proprio laboratorio di esperienze legate al mondo dei libri e della lettura. In occasione dell’iniziativa “Comerio, paese dei libri”, gli alunni hanno preso parte a un ricco programma che ha coinvolto non solo le classi, ma anche il territorio e le diverse generazioni.

Le attività sono iniziate lunedì e sono proseguite fino a mercoledì, con momenti quotidiani di condivisione che hanno scandito l’inizio delle lezioni. Ogni mattina, infatti, è stato dedicato alla lettura ad alta voce, un gesto semplice ma potente che ha visto la partecipazione speciale dell‘attrice Silvia Sartorio, la quale ha accompagnato i bambini in un viaggio immaginario tra le pagine. A rendere l’esperienza ancora più inclusiva, i canti che hanno accompagnato le giornate sono stati tradotti nella Lingua dei Segni Italiana (LIS) grazie all’impegno della classe quinta.

Parallelamente, in tutte le classi si sono svolti laboratori di scrittura poetica con l’impiego del Metodo Caviardage®️, una pratica creativa che ha guidato i piccoli studenti a realizzare poesie partendo dalla lettura e dalla riflessione su albi illustrati, dando voce a pensieri e immagini personali.

Il momento più emozionante è arrivato martedì pomeriggio, quando i più piccoli si sono trasformati in veri e propri attori durante uno spettacolo-laboratorio teatrale. L’esperienza, vissuta in collaborazione con gli attori/utenti della Somsart di Comerio, ha permesso ai bambini di esplorare l’espressività corporea e verbale, abbattendo le barriere tra spettatori e interpreti e favorendo un incontro genuino tra generazioni e abilità diverse.

La conclusione della tre giorni è stata affidata alle classi quarte che, nella giornata di mercoledì, hanno lasciato le mura scolastiche per recarsi presso la casa di riposo di Comerio. Qui, in un delicato laboratorio insieme agli anziani ospiti, i giovani alunni hanno vissuto un’esperienza di scambio e arricchimento reciproco, confermando il valore educativo e sociale del dialogo tra le età.