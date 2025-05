Etihad potenzia le rotte dall’Italia, da Milano Malpensa tre voli al giorno

Etihad Airways aumenta le frequenze dall’Italia verso Abu Dhabi: si passa a tre voli giornalieri dall’aeroporto di Milano Malpensa e a due voli giornalieri dall’aeroporto di Roma Fiumicino.

La compagnia spiega che “sta registrando una crescita significativa nella domanda di viaggi tra l’Italia e Abu Dhabi”, una domanda a cui si risponde con un’aggiunta di nuove frequenze.

L’Italia è emersa come uno dei mercati europei di Etihad con la crescita più rapida, con un aumento del 76% dei viaggi tra l’Italia e Abu Dhabi rispetto al 2023.

La terza frequenza giornaliera su Milano sarà operata dal nuovo Airbus A321LR di Etihad, che offre un’esperienza premium che include una cabina First class dedicata, poltrone Business completamente reclinabili, Wi-Fi ad alta velocità e un servizio di ristorazione a bordo migliorato. Questo aeromobile porta il comfort caratteristico dei voli a lungo raggio di Etihad ai viaggi a corto e medio raggio, elevando ulteriormente l’esperienza di viaggio per gli ospiti italiani.

Da novembre, Etihad offrirà più di 10.000 posti settimanali tra l’Italia e Abu Dhabi per direzione, rappresentando un aumento di capacità dell’80% rispetto a novembre 2023. Il numero di posti premium disponibili raddoppierà a più di 1.000 a settimana, rispondendo all’aumento della domanda in questo segmento.

«La solida performance delle nostre rotte italiane riflette la posizione di Abu Dhabi sia come destinazione per i viaggiatori italiani che come conveniente hub globale» dice Jurriaan Stelder, SVP Network, Alliances and Industry Affairs, «Questa crescita supporta il turismo mentre costruisce valore a lungo termine attraverso legami più profondi con uno dei nostri più importanti mercati europei».