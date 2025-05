Finto ginecologo originario di Saronno arrestato: adescate online 135 ragazze

Decine di ragazze adescate online con la promessa di diventare attrici in video promozionali di una clinica che non è però mai esistita nella realtà. Sono finiti ai domiciliari due uomini, un 71enne originario di Saronno e residente a Como, medico radiologo in pensione, ed un 42enne residente in Veneto che svolgeva il ruolo di filmaker.

Il 71enne si fingeva ginecologo per abusare delle ragazze nel corso di finte visite che venivano filmate, con i video diffusi poi su canali social.

Almeno 135 le donne cadute nella trappola a partire dal 2016. Gli annunci promettevano compensi interessanti, fino a 500 euro, ma era tutta una messa in scena: le ragazze erano attirate nello studio medico a Milano, in pieno centro, e qui erano sottoposte a false visite ginecologiche che si trasformavano in abusi. Tutto filmato con i video che finivano su Telegram ad insaputa delle vittime.

L’indagine condotta dai carabinieri e dal pm di Milano Antonio Pansa sarebbe partita dalle rivelazioni di una delle vittime, che ha denunciato gli abusi subiti e smascherato il sistema messo in piedi dal finto ginecologo e dal suo complice.