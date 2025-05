Gli Hurricane Varese travolgono Messina e si preparano alla trasferta toscana

Prosegue con determinazione il cammino degli Hurricane Varese nel campionato di baseball per ciechi. Domenica scorsa la squadra allenata da Matteo Boscardi ha ottenuto una vittoria netta per 10-0 contro l’Unime Messina, dimostrando fin dal primo inning solidità in difesa e grande incisività in attacco. L’incontro, disputato al Gurian Field, si è concluso già alla settima ripresa per manifesta superiorità tecnica. Una gara dalle grandi emozioni contro i due grandi ex Francesco Volo e Michelangelo Agnello.

Con il morale alto, la squadra malnatese guarda ora alla sesta giornata di campionato, che la vedrà impegnata domenica 18 maggio in trasferta sul diamante dei Blind Fighters di Sesto Fiorentino, con inizio partita alle ore 11.00. Una sfida da non sottovalutare, nonostante la recente sconfitta dei toscani contro la Leonessa Brescia con il punteggio di 15-2.

«Dopo il convincente successo di settimana scorsa – il commento del team – è tempo di dare continuità a quanto di buono abbiamo dimostrato. Il quadro della classifica inizia a delinearsi e le contendenti alle prime quattro posizioni non sono intenzionate a rallentare: è doveroso stare al passo, curare ogni dettaglio, crescere e convincere sempre di più».

La partita sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube CISV (APDCISV) e sarà possibile seguirne gli aggiornamenti anche attraverso le chat ufficiali della squadra.