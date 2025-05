Gli studenti del Keynes di Gazzada Schianno trionfano alle Olimpiadi di primo soccorso

Gli studenti dell’Istituto Superiore J.M. Keynes di Gazzada Schianno si sono aggiudicati il primo posto alle Olimpiadi di Primo Soccorso, superando i coetanei del Liceo G.B. Grassi di Lecco e del Liceo Paolo Giovio di Como, classificatisi rispettivamente secondi e terzi. Una gara combattuta e carica di emozioni, che ha visto sfidarsi squadre da tutta la Lombardia, ma anche dalla Liguria e dall’Emilia Romagna.

Grazie a questo successo, i ragazzi del Keynes rappresenteranno la Lombardia alla fase nazionale, in programma il 24 maggio nella suggestiva Scalea, in Calabria. «Le Olimpiadi di primo soccorso sono un momento fondamentale per formare giovani pronti ad affrontare le emergenze e a diffondere i valori della Croce Rossa», ha sottolineato Maurizio Bonomi, presidente regionale CRI.

«È stato bello vedere come tutto il territorio abbia risposto con unità e disponibilità», ha aggiunto Rino Berardi, presidente della Croce Rossa di Casalmaggiore, città che ha ospitato l’evento.

Per Simone Ronchetti, delegato regionale area salute e organizzatore della manifestazione, «questa gara è il risultato di un lungo percorso che ha coinvolto volontari, scuole e comunità, avvicinando tanti giovani ai valori umanitari della Croce Rossa».

Il trofeo è già in viaggio verso Gazzada, dove lunedì sarà accolto con una cerimonia all’istituto vincitore.