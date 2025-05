Il Dj castiglionese Divinluks “torna a casa” per il Palio dei Castelli

Dopo mesi di lavoro in studio e la pubblicazione di nuovi brani che hanno attirato l’attenzione di un pubblico sempre più internazionale, Luca Visentin, in arte Divinluks, è pronto a tornare dove il suo percorso è cominciato: al Palio della sua città.

L’artista varesino internazionalizzato, ha raggiunto ascoltatori in oltre 150 paesi del mondo. Dopo un viaggio musicale e personale negli Stati Uniti, culminato in quattro date Milanesi con uno staff afro internazionale, ha pubblicato un Remix Afro House di Empire State of Mind di Alicia Keys.

E’ in questo quadro e scenario musicale che Divinluks torna nella sua città natale, Castiglione Olona, per la seconda volta al Palio dei Castelli, evento che ogni anno unisce tradizione, musica e identità locale.

«Suonare al Palio ha per me un significato speciale – racconta – perché qui nelle mura del castello ho suonato per i primi Eventi di amici. Tornare a Castiglione è come tornare a Casa, con un bagaglio pieno di nuove vibrazioni da condividere».

L’evento, curato direttamente dall’artista insieme a un team giovane e creativo dell’intera provincia, promette un’esperienza totalmente rinnovata: visual immersivi, effetti pirotecnici un ospite internazionale da Barcellona.

«Quest’anno ci saranno delle sorprese forti, che non posso ancora svelare – anticipa Divinluks – ma vi assicuro che chi c’era l’anno scorso resterà a bocca aperta, e chi verrà per la prima volta, non dimenticherà questa serata». Il concerto si terrà venerdì 11 luglio alle 22:00 al Parco di Monteruzzo di Castiglione Olona, con ingresso libero. Un ritorno carico di emozione, energia e visione. Perché, come dice lo stesso artista: «Il Palio è tradizione, ma anche innovazione. E la musica può essere entrambe le cose»