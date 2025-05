Il Focus Day Nuove Imprese 2025 raddoppia e parte da Malpensafiere

Il Focus Day dedicato alle nuove imprese torna nel 2025 con una formula rinnovata. L’evento, da anni promosso dalla Camera di Commercio di Varese in collaborazione con il Comitato per l’Imprenditoria Femminile, raddoppia e propone due appuntamenti distinti per raggiungere un pubblico più ampio e facilitare la partecipazione da tutta la provincia.

E se in autunno è prevista la consueta edizione alle Ville Ponti di Varese, il primo è in programma già giovedì 15, nella grande struttura di MalpensaFiere, a Busto Arsizio, con un intenso programma che prevede la consueta opportunità di networking e assistenza individuale attraverso desk informativi dedicati a giovani, donne e a tutti coloro che vogliono diventare imprenditori e imprenditrici, e con le testimonianze di imprese femminili e giovanili del territorio.

Ci sarà però anche la presenza di due corner tematici dedicati ad argomenti di grande attualità: le strutture ricettive extralberghiere e l’Home Food (Micro Imprese Alimentari Domestiche), due realtà in continua crescita. Qui sarà possibile ottenere informazioni su come avviare e gestire regolarmente queste attività.

«La scelta di affiancare alla sede tradizionale una nuova location nasce dall’esigenza di rendere l’iniziativa più accessibile a tutto il territorio della provincia» spiega Mauro Vitiello, presidente della Camera di Commercio. «L’obiettivo è creare un’occasione di confronto vicina e concreta per chi sta pensando di avviare un’attività».

La provincia di Varese è da tempo tra le prime a livello nazionale per numero di imprese attive, un dato significativo anche nel panorama europeo. «Molte di queste attività sono di piccole dimensioni, ma rappresentano un tessuto economico vivace e ben radicato» sottolinea ancora Vitiello. «E favorire la nascita di nuove imprese, anche turistiche, oltre a stimolare l’economia contribuisce anche a creare nuove forme di residenzialità, rafforzando il legame tra le persone e il territorio».

Home food e strutture ricettive extralberghiere: i focus dell’edizione 2025

Come anticipato, tra i temi centrali dell’edizione 2025 ci sarà il fenomeno dell’home food, che vede un numero crescente di persone trasformare le proprie passioni culinarie in opportunità imprenditoriali: «L’idea di coinvolgere le attività legate all’home food è data dal fatto che ci sono molte richieste su questo settore: da chi fa torte per i compleanni a casa a chi si sta lanciando come cuoco a domicilio. Si tratta di un segmento in fermento, come confermato dai dati sulle nuove partite IVA aperte negli ultimi tempi» sottolinea il presidente della Camera di Commercio.

Accanto ai servizi legati al food, cresce anche l’interesse per il settore extra-alberghiero, al centro di un altro dei corner tematici previsti: «La crescita dell’offerta turistica fuori dagli schemi tradizionali sta portando alla luce nuove figure e nuove esigenze, anche sul piano normativo e amministrativo. Promuovere una gestione regolare e trasparente di queste attività è fondamentale per garantire sostenibilità e qualità – spiega Vitiello – In provincia si sta delineando un mercato capace di valorizzare il territorio anche attraverso canali alternativi rispetto ai grandi portali internazionali del turismo e dell’ospitalità. Con questa nuova edizione, il Focus Day punta a offrire strumenti pratici, informazioni utili e occasioni di confronto per chi desidera mettersi in proprio».