Ilaria Pagani incontra i pendolari: “Ci batteremo per avere la Polizia ferroviaria in stazione a Saronno

Questa mattina Ilaria Pagani, candidata del Partito democratico con il sostegno delle civiche Tu@ Saronno e Insieme per crescere ha incontrato nella stazione di Saronno diversi pendolari.

«Nell’incontro avuto questa mattina con i pendolari è emersa una volta di più la necessità di un presidio della polizia ferroviaria presso la Stazione centrale e la Stazione Saronno Sud – spiega la candidata – È la richiesta più importante che ci viene formulata ed è per questo che nel mio programma l’ho indicata tra le priorità. Ci batteremo perché si arrivi quanto prima alla realizzazione di questo presidio accompagnato all’efficientamento delle forze in campo della Polizia locale. La stazione di Saronno per la sua storia è una delle più importanti della Lombardia».

«Davanti alle paventate minacce di ridimensionamento del servizio ferroviario avanzate da Regione Lombardia, amministrata da 25 anni dagli “amici di Rienzo Azzi” e che hanno portato allo sfacelo del servizio, ho ribadito ai pendolari preoccupati di questa situazione che da sindaco non permetterò che si compia questa cosa – aggiunge Ilaria Pagani – Proprio per una politica di trasporto sostenibile occorre investire sulla movimentazione ferroviaria e non su quella su gomma, che invece sembra apprezzare il candidato di destra Azzi”.