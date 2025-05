Incendio in una fabbrica a Cedrate di Gallarate

Una densa colonna di fumo nero segnala già da lontano l’incendio in corso in una fabbrica di via Lazzaretto a Gallarate, nel quartiere di Cedrate.

Sul posto, dalle 13, stanno intervenendo i vigili del fuoco: il comando di Varese ha inviato sul posto autopompa e autobotte dal distaccamento di Busto-Gallarate, con il supporto dell’autoscala del distaccamento milanese di Legnano.

Le fiamme si sono sviluppate in uno stabilmento industriale, scaturite probabilmente da un aspiratore. Secondo le prime informazioni l’incendio è già stato circoscritto.

La colonna di fumo alle ore 13.10, vista da Cajello

Alle ore 14 erano ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza.