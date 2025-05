La chitarra di Nichola Nebuloni e l’orchestra Du.Ca. in sala Pro Busto per un concerto di virtuosismi

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della grande musica è fissato per domenica 18 maggio alle ore 18.00 presso la Sala Pro Busto.

Il talentuoso chitarrista Nicholas Nebuloni si unirà alla Orchestra Du.Ca. per un concerto che promette momenti di intensa emozione, nell’ambito del prestigioso 40° Festival Chitarristico Internazionale Bustese.

Il pubblico avrà l’opportunità di immergersi in un programma ricco e variegato, che spazierà dalla passione della Mazurca Apasionada di Augustin Barrios Mangorè alla Suite op.41 di Jacques Hetu, dalla maestosità della Ciaccona BWV 1004 di Johann Sebastian Bach alla lirica intensità dell’Impromptu op.5 per orchestra d’archi di Jean Sibelius. Il culmine della serata sarà l’esecuzione del celebre Concerto in La Maggiore per chitarra e orchestra op. 30 di Mauro Giuliani, che vedrà Nicholas Nebuloni protagonista insieme all’Orchestra Du.Ca. diretta dal M° Davide Bontempo.

La sinergia tra il virtuosismo chitarristico di Nicholas Nebuloni – giovane e talentuoso artista che nonostante la sua età vanta già significativi riconoscimenti in numerosi concorsi nazionali e internazionali – e la ricchezza espressiva dell’Orchestra Du.Ca., offrirà interpretazioni raffinate e coinvolgenti di questo repertorio eclettico. Apprezzato per la sua sensibilità musicale e la sua tecnica impeccabile, Nebuloni si confronterà con pagine significative della storia della musica per chitarra, testimoniando una maturità artistica e una profonda comprensione del repertorio che lo rendono una delle voci più interessanti della nuova generazione di chitarristi classici.

Questo concerto rappresenta uno dei momenti più attesi del 40° Festival Chitarristico Internazionale Bustese, una manifestazione che da quattro decenni celebra l’eccellenza della chitarra, ospitando artisti di fama internazionale e promuovendo la cultura musicale.

Come partecipare

I biglietti per lo spettacolo sono acquistabili su OOOH.EVENTS: https://oooh.events/evento/nicholas-nebuloni-orchestra-du-ca-biglietti/ oppure contattando Musikademia via mail: musikademia@gmail.com