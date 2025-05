La felicità è una veleggiata “per tutti” sul Lago Maggiore a Ranco

La felicità? Per i ragazzi disabili dell’associazione Afpd, Associazione Familiari Persone Disabili o.d.v. di Cassano Magnago, si è avverata sabato 3 maggio con la III edizione de La vela per tutti, iniziativa di Club Velico VelaGranda Varese a.s.d. e Vela Club 33 di Tradate, affiliate Uisp, patrocinata dal Comune di Ranco e dalla Guardia Costiera Ausiliaria o.d.v. Lago Maggiore e che si è svolta nella splendida location di Ranco.

In questi anni la manifestazione “La vela per tutti” si è consolidata ed è divenuta un appuntamento immancabile, migliorando e crescendo di anno in anno. L’iniziativa ha creato importanti sinergie che hanno fatto sì che la giornata sia stata un successo ed abbia regalato emozioni importanti e indimenticabili non solo ai ragazzi disabili, ma a tutti i partecipanti; in particolare hanno contribuito al successo ed all’organizzazione dell’evento, i due club velici con i loro presidenti Pierluigi Mascetti di Velagranda e Marco Verga di Vela Club 33, il presidente della Afpd Marcello Crespan, il sindaco di Ranco Federico Brovelli, che ha concesso le autorizzazioni per l’occupazione del suolo pubblico, e la Pro Loco di Ranco col suo presidente Stefano Brovelli che ha gentilmente organizzato musica ed aperitivo di benvenuto per tutti.

E ancora la Uisp Varese con la presidente Rita Di Toro, e la Guardia costiera ausiliaria Odv Lago Maggiore con la presidente Vania Carabelli, oltre a Maria Brovelli che ha messo a disposizione il pontile del cantiere nautico “Brovelli” grazie al quale i ragazzi disabili hanno potuto accedere alle imbarcazioni in tutta sicurezza; una decina di scafi che sono stati messi generosamente a disposizione dagli armatori dei club velici.

Tutti erano presenti ed hanno fattivamente collaborato per la riuscita dell’evento, anche i soci volontari dei club velici che si sono occupati dell’accoglienza e dell’imbarco e sbarco dei ragazzi aiutati e coordinati dai volontari della Guardia costiera ausiliaria sia nelle operazioni a terra che nella sicurezza sul lago con le proprie imbarcazioni di supporto, il gruppo sommozzatori ed i cani addestrati per il recupero in acqua; la partecipazione della Guardia costiera ausiliaria ha garantito un elevato grado di sicurezza alla manifestazione oltre a suscitare l’ammirazione dei ragazzi disabili.

Al termine della veleggiata tutti gli organizzatori e i volontari hanno festeggiato con i ragazzi che hanno ricevuto sia dai club velico VelaGranda Varese e Vela club 33 e Uisp Varese che dal Comune e dalla Pro loco di Ranco alcuni gadget e un attestato di partecipazione a testimonianza della giornata trascorsa tutti insieme. Un appuntamento che ha permesso a persone con disabilità di praticare lo sport della vela; i ragazzi hanno ringraziato con entusiasmo e spontaneità regalando a tutti i presenti il privilegio di assistere alla loro felicità.

Rita Di Toro ricorda che «da anni Uisp attraverso i suoi club velici promuove lo sport della vela e vuole trasmettere la passione per questo sport anche a chi ha una limitata autonomia proprio per rendere concreto il motto Uisp Sportpertutti. È oramai provato che lo sport della vela per le sue intrinseche caratteristiche, si svolge all’aria aperta e a contatto con la natura, permette a tutti, e in particolare a chi ha delle disabilità fisiche o psichiche, di acquisire autostima e provare emozioni positive».

Pierluigi Mascetti al termine della III edizione “La vela per tutti” ha sottolineato che «lo sport della vela può e deve essere per tutti, nessuno escluso! E lo si deve praticare in tutta sicurezza. L’obiettivo principale è lasciare un segno profondo a tutti i presenti e rafforzare un principio fondamentale: lo sport è inclusione, crescita, libertà. In questa edizione la sinergia con tutte le associazioni, i volontari e le autorità che hanno partecipato e che si ringraziano infinitamente è la dimostrazione che il rispetto e la collaborazione creano le premesse per il successo di eventi meritevoli».

Lo sport è un bene prezioso a cui tutti devono avere accesso, nessuno escluso, e deve essere un diritto ed una opportunità. L’evento “La vela per tutti” è la dimostrazione che “un altro sport è possibile” di qualità e soprattutto accessibile a tutti. Un arrivederci alla prossima edizione e buon vento.