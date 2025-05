La Uyba puntella la difesa: presa Francesca Parlangeli

La Uyba Volley puntella la difesa. Dopo la conferma di Federica Pelloni nel ruolo di libero, il club biancorosso ha annunciato l’ingaggio di Francesca Parlangeli, 35enne torinese, anch’essa libero di grande esperienza prelevata dall’Esperia Cremona di Serie A2.

Una mossa che garantisce a coach Enrico Barbolini la formazione di un’accoppiata di giocatrici di alto livello, in grado di aiutare la squadra in situazioni cruciali come quelle della ricezione e della ricostruzione del gioco. Parlangeli (foto Us Esperia/Crotti) ha alle spalle una carriera in cui ha fatto sia la gavetta – nelle prime esperienze “locali” tra B2 e B1 – sia esperienze di alto profilo come le stagioni trascorse al Cannes e al Volero Le Cannet culminate con la doppietta coppa di Francia-Campionato nel 2021-22.

Brescia è stata invece la città della prima promozione e del consolidamento in A1 per Parlangeli che poi ha contribuito al passaggio dalla A2 alla A1 anche di Trento e che nella scorsa stagione ha aiutato l’Esperia Cremona ad arrivare sino alla pool promozione in A2. Insomma una giocatrice che è ancora in grado di offrire un contributo solido e che in casa Eurotek è considerata l’ideale alter ego della più giovane Pelloni.

«Mi sto già allenando a Busto dove mi sono subito sentita accolta e coinvolta – spiega Parlangeli – Ho conosciuto anche Federica che ha già dimostrato le sue qualità nel primo anno trascorso in A1: sono felice di poterle dare supporto e qualche consiglio di esperienza. Credo che stia nascendo un bel mix di atlete tra giovani ed esperte a partire da Alessia Gennari che può essere un elemento cardine della nuova Uyba».