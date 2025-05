La Varese School Cup “scuola di vita” premia decine di ragazzi

“La Varese School Cup non solo avvicina al basket il mondo delle scuole ma propone un vero e proprio compito di realtà in cui i ragazzi delle scuole secondarie di Varese sono stati bravissimi». Parola del provveditore Giuseppe Carcano che assieme al sindaco Davide Galimberti e all’assessore allo sport Stefano Malerba, ha aperto le premiazioni della Varese School Cup mercoledì 28 maggio a Palazzo Estense.

Galleria fotografica Le premiazioni della Varese School Cup a Palazzo Estense 4 di 26

Con l’occasione Paola Biancheri, segretario del associazione Il Basket siamo noi, promotrice della Varese school cup, presentata da Silvia Giovannini. ha consegnato la borsa di studio Emilio Forni “uomo profondamente generoso e appassionato, che ha creduto nei valori dello sport come strumento educativo”, ha detto.

Paola Guarneri, consigliere Basket Siamo Noi e Raffaella Demattè (Corporate Social Responsibility Manager di Pallacanestro Varese), hanno consegnato il premio a due studenti che si sono distinti nella prima edizione quest’anno della Varese School Cup U14, rivolta alle scuole secondarie di primo grado : Vorfi Arseld, della scuola media Dante accompagnato dall’insegnante Elisa Stranges e Brian Warnaculasuriya della scuola Vidoletti accompagnato dall’insegnante Chiara Olivieri.

Il premio consiste nell’iscrizione gratuita al Camp estivo di Pallacanestro Varese in Valchiavenna.

Consegnato anche il Premio Franco Zanetti, allenatore carismatico del basket giovanile varesino, ricordato dalla figlia, Barbara Zanetti. Il premio, istituito per la prima volta quest’anno, è un anno gratuito di iscrizione a un corso di basket ed è andato a tre ragazzi della School Cup U14, in base al loro impegno, spirito di squadra e valori sportivi:

• Mario Ficarra della scuola Anna Frank accompagnato dalla prof referente Alessandra Rancati;

• Voci Keven della scuola Maria Ausiliatrice accompagnato dalla prof referente Emma Trevisan;

• Dridi Gait della scuola Pellico accompagnato dalla prof referente Susanna Padovan

Premiati anche i ragazzi impegnati nella comunicazione della Varese School Cup U14, che ha promosso i valori del tifo positivo e dello sport, lanciando un messaggio forte contro il bullismo e il cyberbullismo. Cinque istituti di Varese – Anna Frank, Dante, Maria Ausiliatrice, Pellico, e Vidoletti – si sono sfidati sul parquet in un torneo che ha visto trionfare l’Istituto Dante. Ma la vera vittoria è stata quella dell’unione, dell’amicizia e del rispetto, valori che hanno reso questa giornata speciale.

Vincitori parimerito per la comunicazione le scuole Anna Frank e Pellico.

Motivazione ANNA FRANK: Per aver realizzato un lavoro completo e ben strutturato, capace di raccogliere e valorizzare i contenuti in modo creativo e coerente. Un grande racconto visivo, arricchito da testi semplici ma efficaci, organizzati con chiarezza editoriale e attenzione alla partecipazione. Ogni sezione scritta è stata firmata, testimoniando il lavoro condiviso e il senso di responsabilità del gruppo. Particolarmente apprezzata l’idea di presentare il video come un giornalino da sfogliare: originale, ordinato, coinvolgente.

Un lavoro maturo, pensato con cura. Motivazione PELLICO Per aver ideato e realizzato contenuti curati, originali e coinvolgenti, che raccontano l’esperienza della Varese School Cup con energia, creatività e un pensiero editoriale ben strutturato.L’idea di cliccare su ogni pallone da basket per scoprire contenuti diversi è stata sorprendente e interattiva: una modalità nuova, dinamica, capace di stimolare la curiosità e valorizzare ogni area del progetto, dalla comunicazione alla dance crew.

Un lavoro ben pensato, realizzato con intelligenza e spirito di squadra.

Gli studenti dell’area comunicazione della Pellico hanno ritirato il premio accompagnati dagli insegnanti Susanna Padovan, Anna Barbarini referente area comunicazione, Giuseppe Riggi prof di musica e autore filmato, e Anna Molinari, mentre quelli della Vidoletti erano accompagnati dalle docenti Alessandra Rancati, Sara Sansonetti, Isabelle Monti e Linda Terziroli

Premiazione Comunicazione Varese School Cup 2025

Il Premio per i Migliori Contenuti di comunicazione nasce per celebrare e riconoscere il talento e l’impegno degli studenti che hanno partecipato all’area comunicazione del progetto Varese School Cup. Attraverso interviste, articoli, fotografie e video, gli studenti hanno avuto l’opportunità di esprimere la loro creatività, capacità comunicativa e competenze tecniche in modo pratico.

Questo premio vuole stimolare e incoraggiare la crescita di giovani talenti, offrendo loro l’opportunità di accedere a risorse e opportunità formative che possano aiutarli a sviluppare ulteriormente le loro competenze professionali. La collaborazione con aziende e media diventa un’opportunità per promuovere la responsabilità sociale e il sostegno all’educazione giovanile.

I premi puntano a valorizzare i giovani talenti per i contenuti creati, dando risalto all’impegno degli studenti e alla qualità del lavoro svolto in ambito comunicativo. Si tratta anche di un’opportunità di crescita professionale, grazie al coinvolgimento di aziende e media (tra cui VareseNews) dacendo diretta esperienza sul campo.

“Questo rappresenta anche per noi organizzatori l’anno zero dal punto di vista della comunicazione e l’intenzione di accrescere le possibilità e premialità nel prossimo anno con incremento delle aziende coinvolte e con lo studio di ulteriori occasioni di crescita”, ha detto Martina Zuliani, vice presidente Il Basket Siamo Noi

MENZIONE SPECIALE “CONTENUTO SOCIALE”

Al Liceo Frattini di Varese – Ginevra Capelli e Doris Beqiraj – per le storie di sensibilizzazione sulla violenza di genere, realizzate in collaborazione con l’area tifo e pubblicate sulla piattaforma Instagram. Un progetto che unisce comunicazione, responsabilità sociale e forza del gruppo. Un messaggio importante, trasmesso con consapevolezza e sensibilità.

MENZIONE SPECIALE “MIGLIOR PIANO EDITORIALE – NEW ENTRY”

Al liceo Marie Curie di Tradate – studenti Matteo Doneda e Matteo Cattaneo con il prof Walter Cortellari – per la chiarezza, la pulizia grafica e l’organizzazione dei contenuti, gestiti secondo un piano editoriale coerente e ben strutturato. Una prima partecipazione promettente, che pone ottime basi per il futuro. L’invito è a sperimentare, aggiungendo un pizzico di creatività in più!

MENZIONE SPECIALE “RACCONTO INCLUSIVO DEL PROGETTO”

All’Istituto Maria Ausiliatrice – Matteo Iemmi e Emanuele Cagnoni e il prof Emma Trevisan con tutto il gruppo comunicazione – per aver saputo rappresentare tutte le aree del progetto, coinvolgendo gli studenti e dando voce a ciascuna parte dell’esperienza. Un lavoro prezioso di narrazione collettiva, realizzato con attenzione, energia e partecipazione attiva.

MENZIONE SPECIALE “MEGLIO TARDI CHE MAI”

All’Itet Casula Nervi – Anna Corno, Valentina Hoxha e Leonardo Mandanici con i prof Rosario Patanè e Camilla Ferrario – per le migliori “challenge social” e i contenuti realizzati prima e dopo la finale, dimostrando spirito d’iniziativa, creatività e una forte presenza nella parte conclusiva del progetto.

Questa menzione speciale vuole essere un invito e uno stimolo a mantenere lo stesso entusiasmo e la stessa qualità per tutta la durata del percorso nella prossima edizione.

PREMIO VIDEO CON PIU’ VISUALIZZAZIONI SOCIAL ALLA DON MILANI DI TRADATE

Per aver saputo raccontare il momento del Natale con uno stile coinvolgente e immediato, raggiungendo il maggior numero di visualizzazioni sulla piattaforma. Un video che ha saputo unire impatto visivo e capacità narrativa in un format fresco, efficace e perfettamente social.

PREMIO VIDEO-INTERVISTA CON PIU’ VISUALIZZAZIONI SOCIAL AL LICEO FERRARIS DI VARESE

Per aver realizzato un contenuto capace di attirare l’attenzione del pubblico, trasformando un’intervista in uno spazio dinamico e virale. Un successo di visualizzazioni che premia spontaneità, capacità comunicativa e scelta dei protagonisti.

PREMIO MIGLIOR FOTOGRAFIA – PROSPETTIVA A FRANCESCA SALVINI DELLO STEIN DI GAVIRATE

Per aver raccontato l’evento da un punto di vista originale e sorprendente, unendo tecnica e sensibilità in una composizione impeccabile. Uno scatto che si distingue per nitidezza, equilibrio e impatto visivo.

Ha consegnato il premio – un corso di fotografia offerto da Samantha Tamborini – Alessia Mathlouthi di Yop comunicazione

PREMIO MIGLIOR FOTOGRAFIA – COMPOSIZIONE DI LUCI A MATTEO SAPORITI DELL?ISTITUTO DA VINCI DI GALLARATE

Per aver saputo giocare con le luci in modo suggestivo e coinvolgente, trasformando uno scatto in una scena quasi teatrale. Una fotografia che racconta il momento con atmosfera e intensità visiva.

Il premio è un corso di fotografia offerto da Samantha Tamborini

PREMIO MIGLIOR FOTOGRAFIA – APPARTENENZA A OMAR LICCHETTADELL?ISTITUTO DE FILIPPI DI VARESE

Per la capacità di sintetizzare in un solo scatto il concetto di appartenenza, attraverso un dettaglio capace di parlare all’osservatore. L’equilibrio nella composizione e l’attenta gestione dei colori rendono l’immagine potente e densa di significato.

Il premio è un corso di fotografia offerto da Varese Corsi

PREMIO MIGLIORI GRAFICHE AL DON MILANI DI TRADATE

Per l’uso efficace e originale del linguaggio visivo, capace di comunicare con impatto e coerenza l’identità del progetto sui social”, hanno vinto hanno vinto delle Sessioni formative presso l’agenzia di comunicazione e marketing Adr comunicazione

PREMIO MIGLIOR VIDEO AL MONTALE DI TRADATE

Gli studenti Gloria Disca, Silvia Villa, Brigitte Gomez, Alice Milan e Alice Napolitano, accompagnati dalla prof Maria Teresa Imbriaco hanno vinto una sessione formativa durante la coppa del mondo di cannottaggio (World Rowing Cup II dal 13 al 15 Giugno 2025)

Il premio consegnato da Michele Marocco di Varese Sport per “un racconto completo della giornata, capace di trasmettere la gioia dello stare insieme e il senso di partecipazione. Un video che sa evocare l’atmosfera dell’evento con delicatezza, senza mai cadere nell’autoreferenzialità. Un’ottima narrazione dal sapore condiviso”.

PREMIO MIGLIOR VIDEO ALLA MANFREDINI DI VARESE

La studentessa Nili Laura, accompagnata dal prof Nicola Basilico, ha vinto un corso di reel offerto da Samantha Tamborini per “un montaggio originale e coinvolgente. Uno sguardo ampio e inclusivo, che racconta la Varese School Cup attraverso i volti, i sorrisi e gli sguardi dei protagonisti.”

PREMIO MIGLIOR VIDEO ALL’ENAUDI DI VARESE

Gli studenti Mattia Bolzoni, Miriam Gamboa e Andrea Rinaldi, con il prof Tiziano Tarantini e gli altri membri gruppo comunicazione Manuel Mussari e Lorenzo Carnevale hanno vinto un content creator durante l’evento Isu Junior Grand Prix che si terrà a Varese dal 4 al 6 Settembre 2025 offerto da Parallelo 42.

“Per un video ricco di originalità visiva e sonora, in cui musiche, suoni e colori dialogano con forza espressiva. Un linguaggio creativo e distintivo che dona ritmo e personalità. Una visione unica e riconoscibile”.

PREMIO MIGLIOR VIDEO AL DON MILANI DI TRADATE

Agli studenti Tommaso Giudici e Andrea Gaglione il premio consegnato da Stefano Soru e offerto da Pola34: una sessione formativa teorica e pratica accompagnati dal videomaker Stefano Soru

“Per un video ben montato, vivace e gioioso, che restituisce l’energia dell’evento con simpatia e leggerezza. Ha saputo raccontare la manifestazione nel suo insieme, valorizzando lo spettacolo senza mai chiudersi nel racconto esclusivo della propria realtà”.

PREMI BSN E PV AWARDS

PREMIO METTITI IN GIOCO

I vincitori sono della Scuola Europea, del Liceo Ferraris – Melissa Paja e Gaia Carù – e dell’Istituto Maria Ausiliatrice – Matteo Iemmi e Emanuele Cagnoni – “per aver abbracciato ogni sfida con entusiasmo e passione, mettendosi in gioco a 360 gradi nella creazione di contenuti per l’associazione “Il Basket Siamo Noi”. Con competenza, creatività e un forte spirito di volontariato, avete saputo raccontare la nostra realtà in modo autentico e coinvolgente.

A loro la Tessera associativa 2025/2026 del Basket Siamo Noi più un percorso formativo nelle aree marketing, comunicazione e progetti di Basket Siamo Noi e Pallacanestro Varese. Inoltre le ragazze del Ferraris saranno ospiti all’Ultima Contesa di Varese Noi, e ai ragazzi di Maria Ausiliatrice degli abbonamenti a La Prealpina.

PREMIO OLTRE LA BARRICATA

Umberto Argieri ha consegnato ai vincitori Tommaso Colombo e Alessandro Giani un corso offerto da Varese Corsi

PREMI GOLD AWARDS

Tante scuole che si sono impegnate creando contenuti di qualità e originali ma ci sono tre scuole che si sono distinte su tutte; era impossibile scegliere la vincitrice perché tutte hanno saputo stupire.

La motivazione è quindi uguale per tutte e tre le scuole, variano solo i premi individuali degli studenti responsabili dei contenuti e piani editoriali delle rispettive scuole “per aver saputo trasformare un’idea in una strategia chiara, coinvolgente e dinamica, dimostrando voglia di sperimentare, passione, competenza e grande spirito di iniziativa”.

MIGLIORI CONTENUTI EDITORIALI:

Vincitori: Don Milani di Tradate ritirano il premio due dei 5 creatori del piano e calendario editoriale (Sefora Palamara e Martina Caimi) accompagnati dal prof Antonio Mazzitelli e dagli altri componenti del gruppo comunicazione oggi presenti Video: Tommaso Giudici e Andrea Gaglione Foto: Martina Pastori, Angelica Bortolotto e Marco Terzaghi e Grafica: Eleonora Starace)

Hanno consegnato il premio (una targa e 5 corsi “come strutturare un piano editoriale efficace comprendendo le evoluzioni dei social media” offerti da Scoiattolo e Studio Sama) Alice Galli e Alice Lepori di Scoiatttolo.

MIGLIORI CONTENUTI EDITORIALI AL LICEO FERRARIS DI VARESE

Il responsabile canale sport di VareseNews, Damiano Franzetti, ha consegnato targa e premio: una giornata di formazione nella redazione di Varese News a Materia Spazio Libero.

MIGLIORI CONTENUTI EDITORIALI ALLO STAIN DI GAVIRATE

Le studentesse di Francesca Salvini e Allegra Segala (con prof Giovanni Todisco, Dirigente Laura Ceresa e Jacopo Colucci) hanno ricevuto in premio un corso “come strutturare un piano editoriale efficace comprendendo le evoluzioni dei social media” offerto da Scoiattolo e Studio Sama e un corso di social media offerto da Varese Corsi.

Un gioco di squadra

Imprese e Istituzioni hanno sostenuto la Varese school cup per la ricaduta positiva in termini di responsabilità sociale d’azienda e di coinvolgimento dei giovani. Lo sport per i ragazzi diventa un metodo per lo sviluppo sociale: allenarsi, vincere, gioco di squadra come nel mondo del lavoro

Istituzioni: Camera di Commercio, Comune, Confindustria Varese, Federazione Italiana Pallacanestro, Fondazione Comunitaria del Varesotto, Provincia di Varese e ovviamente Ufficio Territoriale Scolastico di Varese, coorganizzatore della manifestazione.

Imprese: Adr Comunicazione, Agricola, Ala, Cimberio, Goglio, Isybank, Krumiri Rossi, Lasi, Olympia, Pallacanestro Varese (coorganizzatore Progetto), Pola34, Samantha Tamborini, Lo Scoiattolo, Varese Corsi.