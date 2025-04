La finale della Varese School Cup riempie il palazzetto di Masnago, trionfa il Daverio Casula

La finale della Varese School Cup riempie il palazzetto di Masnago: tremila persone hanno riempito gli spalti per la sfida tra il Daverio Casula e il Ferraris, finita 106-71.

Per il Daverio Casulo è la prima vittoria, dopo due secondi posti nelle finali delle precedenti edizioni, disputate sempre contro il Ferraris che però si era imposto sia nel 2023 sia nel 2024.

Sul parquet della Itelyum Arena il Daverio Casula ha fatto valere lo strapotere fisico del gruppo di giocatori africani tesserati per l’Academy Varese, tra cui il pivot Amadou Seini (Mvp della finale, già selezionato per la nazionale senior del Camerun), Bosso ed Ewanke. Buona anche la prova di Mattia Reghenzani (che gioca nei Roosters ed è andato già in panchina con la Openjobmetis) e di Remonti.

Il Ferraris ha cercato di rimanere in partita soprattutto affidandosi al tiro da tre punti vista la difficoltà ad attaccare l’area, con buone prove di Claudio Carità – top scorer dei suoi e vincitore della gara del tiro da 3 punti – e dell’azzurrino Bottelli.

Il terzo posto di questa Varese School Cup è stata conquistata dallo Stein di Gavirate, che ha vinto la sfida per il podio contro il Da Vinci-Pascoli di Gallarate.

Oltre al bel basket visto sul rettangolo di gioco, la Varese School Cup si conferma anche un appuntamento amatissimo dai ragazzi e dalle ragazze, con tremila presenze al palazzetto. Negli intervalli spazio anche alle dance crew, i corpi di ballo e di spettacolo organizzati all’interno delle scuole partecipanti. Il contest a loro dedicato ha visto la vittoria dell’istituto Dalla Chiesa di Sesto Calende davanti allo Stein di Gavirate. Un altro aspetto molto coinvolgente del torneo voluto e organizzato da Il Basket Siamo Noi, il trust dei tifosi della Pallacanestro Varese che si occupa di allestire anche una serie di iniziative in ambito sociale e giovanile.