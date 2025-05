Le bufale elettriche: incontro e test drive per scoprire la verità

Auto elettriche: un tema che divide e fa discutere, spesso tra convinzioni errate e informazioni distorte. Proprio per fare chiarezza e offrire al pubblico strumenti concreti per orientarsi, Materia Spazio Libero ospiterà due appuntamenti dedicati a sfatare i principali falsi miti e a toccare con mano la mobilità a zero emissioni.

Il primo incontro si terrà martedì 6 maggio alle ore 21.00 e avrà per titolo “Le bufale elettriche”. Al centro della serata ci sarà il professor Mario Grosso del Politecnico di Milano, che sarà intervistato da Luca Dal Sillaro di Ecoverso su cinque tematiche chiave che spesso alimentano dubbi e discussioni:

– Qual è il vero legame tra cambiamenti climatici e auto elettriche?

– Quanto impatta la produzione e lo smaltimento delle batterie?

– Avremo energia sufficiente per rifornire tutte le vetture elettriche?

– È vero che le auto elettriche si incendiano più facilmente?

– Idrogeno, e-fuel e biofuel possono essere valide alternative?

Ma la teoria non basta. Ecco perché sabato 10 maggio i partecipanti potranno vivere un’esperienza diretta con la mobilità elettrica. Grazie agli istruttori della Ecoverso Electric Academy, sarà infatti possibile salire a bordo di quattro diversi modelli di auto elettriche e testarle su strada.

Accompagnati dai proprietari, che racconteranno la loro esperienza d’uso quotidiana, i partecipanti potranno porre domande pratiche e capire da vicino come funziona davvero un’auto elettrica. Ogni persona potrà accedere a un breve giro della durata complessiva di circa un’ora, vivendo così un’occasione gratuita per superare i pregiudizi e scoprire un nuovo modo di muoversi.