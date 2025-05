“Le Dionisiache”: letteratura, musica, fumetto e teatro si incontrano al Teatro Santamanzio di Travedona Monate

Un viaggio attraverso le arti e le emozioni, dove letteratura, musica, immagini, cinema, teatro e fumetto si intrecciano per dare vita a un’esperienza culturale inedita. È quanto propone La Banda del Dioniso con “Le Dionisiache – Vol.1”, evento in programma il prossimo 10 maggio 2025 alle ore 21 al Teatro Santamanzio di Travedona Monate, in via Santa Caterina 42.

Il format, ideato per esplorare e celebrare il dialogo tra le diverse forme espressive, prevede una serata ricca di suggestioni e contaminazioni. Dal romanzo “Ritorno al Dioniso” al fumetto “Giò Giò tra matematica e farfalle”, fino all’album musicale “Tonight”, la serata si preannuncia come un vero e proprio omaggio al pensiero dionisiaco, capace di abbracciare tutte le sfaccettature della creatività.

Il titolo stesso dell’iniziativa richiama l’antica tradizione delle Dionisiache, celebrazioni in onore del dio Dioniso, qui reinterpretate in chiave contemporanea per offrire al pubblico “discorsi fra letteratura, musica, immagini, cinema, teatro, fumetto e tutto il resto”, come recita il manifesto dell’evento.

L’inizio dello spettacolo è fissato per le 21, con apertura delle porte alle ore 20.30. Il biglietto di ingresso ha un costo di 10 euro e, al termine della serata, i partecipanti potranno trattenersi per un momento conviviale: è infatti previsto un aperitivo a buffet.