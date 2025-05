Lo scrittore per ragazzi Pierdomenico Baccalario ospite della scuola Carducci di Gavirate

Gli alunni delle classi prime della scuola Carducci di Gavirate hanno incontrato lo scrittore per ragazzi Pierdomenico Baccalario nell’ambito del “Progetto lettura – incontro con l’autore”, coordinato dalla prof.ssa Federica Magrin in collaborazione con la libreria Potere ai bambini di Varese.

In classe, i ragazzi hanno letto in classe il suo romanzo Maydala Express su cui hanno lavorato con riassunti, disegni e riflessioni personali.

Durante l’incontro hanno mostrato i cartelloni e hanno regalato all’autore alcuni lapbook con disegni, oggetti e testi legati ai personaggi e alle tematiche del libro. Hanno avuto il piacere di dialogare con l’autore attraverso le tante domande che avevano preparato.

Baccalario, grande affabulatore, li ha coinvolti in maniera piacevole e divertente raccontando aneddoti sulla sua vita e su come è nata la sua passione per la scrittura. Con modi accattivanti e usando un linguaggio adatto a loro, ha svelato i profondi significati dello strano e misterioso viaggio su un treno così speciale come il Maydala, che simboleggia il destino di ognuno.

I due ragazzi protagonisti, Finally e Lem, ignorano la meta, che si rivelerà sorprendente e inattesa, in un gioco di rimandi tra il qui e l’oltre. Infatti, le località misteriose e dai nomi affascinanti,si ispirano a luoghi reali, Londra, Parigi, Praga, San Pietroburgo.

È un libro veramente particolare, scritto a quattro mani insieme a Davide Morosinotto: e allora ecco le domande su come si scrive e si lavora in due e come nascono le idee per la storia. Insieme a lui era presente l’editore Gianandrea Redaelli, che ha spiegato quali sono le figure professionali legate al mondo dell’editoria.

I ragazzi si sono mostrati curiosi e interessati, felici alla fine di far firmare all’autore la loro copia del libro. Gli insegnanti di lettere presenti, coordinati dalla prof.ssa Elena Ratti, hanno apprezzato molto un incontro così ricco di spunti e di messaggi che stimolano i ragazzi a leggere, scrivere e viaggiare con la fantasia nel mondo magico e fantastico dei libri.