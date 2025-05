Materia trasmette la finale dell’Eurovision 2025, tra musica e commenti live

Lucine soffuse, maxi schermo acceso, pop corn (quasi) d’obbligo e tutta l’attesa per scoprire chi vincerà. No, non siamo in un cinema ma a Materia Spazio Libero, dove sabato 17 maggio dalle 20.30 l’Eurovision Song Contest 2025 si guarda e si vive insieme, proprio come fosse una première.

A guidare il pubblico lungo la serata sarà Stefania Radman, giornalista e storica voce del gruppo “Divano & Sanremo”, affiancata da Stefano Redaelli, autore televisivo, con il loro stile ironico, appassionato e mai banale e Valentina Cusano, Direttore Artistico e Resident DJ del Varese Pride.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Arcigay Varese e Gasa – Pro Loco di Solbiate Arno, con il desiderio di fare dell’Eurovision una festa inclusiva, libera e piena di energia, proprio come il festival europeo insegna.

L’invito per chi partecipa? Portare con sé un accessorio arcobaleno o un tocco creativo nel proprio look. Nessuna gara di stile, solo voglia di esserci, di condividere, di sorridere insieme.

Informazioni pratiche

L’ingresso è gratuito con la tessera di Anche Io. Non preoccuparti se non sei ancora socio: puoi tesserarti per 15€ in loco, e il primo drink è offerto da noi! La tessera ha validità per tutto l’anno 2025.

Ma non solo, in occasione della speciale collaborazione, potrai decidere di associarti anche ad Arcigay e alla Pro Loco di Solbiate Arno a un prezzo speciale: con 20 euro (e un drink anche per te) potrai iscriverti a Materia e a una delle due altre realtà. Se invece sei già tesserato arcigay o Pro Loco, portaci la tessera e la tessera di Materia ti costerà solo 10 euro.