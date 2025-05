Morazzone e Casale Litta in lutto per la scomparsa di Giuseppe Viola

È venuto a mancare all’età di 55 anni Giuseppe Viola, persona conosciuta e benvoluta, colonna da anni di Lozza Carni di Casale Litta. La notizia della sua scomparsa ha destato commozione in tutti coloro che lo hanno conosciuto e hanno lavorato al suo fianco.

Giuseppe, che viveva a Morazzone, era apprezzato per la sua professionalità. L’azienda dove aveva lavorato a lungo lo ha ricordato con parole di grande affetto: “Lozza Carni ha perso oggi un membro della squadra: Giuseppe è mancato. Mancherà a tutti per la sua professionalità, cortesia ed amicizia. Resterà nei cuori di tutti quelli che lo hanno conosciuto”.

A piangerlo oggi sono la moglie Paola, i figli Marta e Mattia con Sara, la mamma Teresa, i fratelli Rosella, Ketty, Clemente, Francesca, Francesco, Alessandra e Gianluca, insieme ai cognati, ai nipoti e a tutti i parenti.

I funerali si terranno mercoledì 7 maggio alle ore 15 nella Chiesa Parrocchiale di Morazzone, preceduti dal Santo Rosario alle ore 14.45. Al termine della cerimonia, la salma proseguirà in auto per la tumulazione nel cimitero cittadino. Giuseppe riposa presso l’abitazione di via Santa Maria 1 a Morazzone, dove amici e conoscenti possono tributargli un ultimo saluto.