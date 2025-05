My Chef assume personale per la ristorazione commerciale all’aeroporto di Malpensa

My Chef Ristorazione Commerciale S.p.A. ricerca OPERATRICI/OPERATORI DELLA RISTORAZIONE COMMERCIALE per i nostri punti vendita siti all’interno dell’Aeroporto di Milano Malpensa (Terminl 1 e 2).

MY CHEF RISTORAZIONE COMMERCIALE S.p.A, parte del gruppo Areas, è una storica realtà italiana con oltre 20 anni di esperienza e presenza nel mercato della ristorazione commerciale; il suo core business è il travel retail nel mondo aeroportuale.

L’esperienza di My Chef inizia con lo sviluppo e la gestione di format ristorativi all’interno di centri commerciali e nel tempo si focalizza sempre di più nel business della concessione partendo dalle autostrade per poi diventare leader negli aeroporti e arrivare alle stazioni ferroviarie.

My Chef vanta un importante portfolio di brand ad elevata riconoscibilità nazionale ed internazionale, di proprietà, creati ad hoc o in franchising, per offrire un’ampia scelta di prodotti capaci di soddisfare le esigenze dei viaggiatori.

La collaborazione di Chef di fama internazionale come Antonino Cannavacciuolo, Davide Oldani e Roberto Rinaldini, ci permette di creare ricette perfette per soddisfare anche i palati più esigenti facendo vivere ai nostri viaggiatori una food experience indimenticabile.

Dati chiave:

+50M di clienti l’anno

124 punti vendita

2.300 collaboratori

N°1 negli aeroporti

Siamo quindi alla ricerca di OPERATRICI/OPERATORI DELLA RISTORAZIONE COMMERCIALE per i nostri punti vendita siti all’interno dell’Aeroporto di Milano Malpensa (Terminal 1 e Terminal 2), VARESE.

Requisiti richiesti:

esperienza, anche minima, nella mansione (gestione del banco bar, tavola calda, attrezzature e macchinari di base);

abilità manuali (velocità, praticità);

flessibilità e disponibilità a lavorare su turni, nei weekend e nei giorni festivi;

essere automuniti/motomuniti e domiciliati nei pressi del luogo di lavoro;

ottime doti relazionali ed orientamento al lavoro di squadra;

essere in possesso di attestato HACCP, sicurezza sul lavoro (preferenziale).

Proposta lavorativa, con assunzione diretta:

contratto a TEMPO DETERMINATO;

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE (se l’età lo permette);

TEMPO INDETERMINATO.

Tipologia oraria:

orario PART TIME (se richiesto dal candidato) oppure FULL TIME.

Per candidarsi, inviare una e-mail con il proprio curriculum vitae (con fototessera) all’indirizzo: risorseumane@areas.com, specificando nell’oggetto: RIF. VARESE NEWS

Sito internet: https://it.areas.com/it/