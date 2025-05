Nell’auditorium Liuc “L’intelligenza artificiale di Platone”

Appuntamento lunedì 26 maggio, ore 17.30, nell’Auditorium sul tema dell’intelligenza artificiale con la presentazione del libro scritto a quattro mani da Luca Mari e Alessandro Giordani dal titolo “L’intelligenza artificiale di Platone”.

La diffusione dei chatbot ci sta prospettando una rivoluzione culturale paragonabile a quella generata dall’avvento della scrittura. Per la prima volta nella nostra storia, interagiamo in modo linguisticamente sofisticato con entità non umane.

Questo libro esplora come i chatbot, in quanto “macchine da conversazione” basate su intelligenza artificiale generativa come ChatGPT e DeepSeek, producano testi significativi e se la loro capacità di dialogo metta in discussione la tradizionale caratterizzazione dell’umano come essere pensante.

Obiettivo degli autori non è di dare risposte definitive, ma di stimolare una comprensione critica di ciò che sta accadendo intorno ai chatbot e al loro potenziale di trasformare il nostro modo di conoscere, imparare, pensare. E di contribuire a colmare il divario tra cultura umanistica e cultura tecnico-scientifica per affrontare consapevolmente le implicazioni di questa rivoluzione.

Intervengono:

Luca Mari, Professore Ordinario di Scienza della misurazione della LIUC, Alessandro Giordani, Professore Ordinario in Logica, Epistemologia e Filosofia della scienza, Università Cattolica di Milano, Daniele Bellasio, Vicedirettore, Sole 24Ore