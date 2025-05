“No other land”: al cinema Incontro di Besnate il documentario Premio Oscar

Al cinema Incontro di Besnate arriva – in doppia proiezione – il film “No Other Land”, premiato con l’Oscar al miglior documentario 2025. Con la regia collettiva di Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham, Rachel Szor, il film si è guadagnato una grande visibilità internazionale, portando alla ribalta una storia che dura da decenni, senza mai essere arrivata alla ribalta.

È la storia della resistenza non violenta dei villaggi della zona di Masafer Yatta, in Cisgiordania: Basel Adra combatte fin dall’infanzia contro l’espulsione di massa della sua comunità da parte dell’occupazione israeliana. Basel documenta la graduale cancellazione della sua comunità, mentre i soldati dell’IDF distruggono le case delle famiglie, nella Cisgiordania occupata.

Basel incrocia il suo cammino con Yuval, un giornalista israeliano che si unisce alla sua lotta, e per oltre mezzo decennio combattono insieme contro l’espulsione, avvicinandosi sempre di più. Il legame è segnato dalla profonda disuguaglianza tra loro: Basel, che vive sotto una brutale occupazione militare, e Yuval, libero e senza restrizioni.Ne nasce una collaborazione e anche un’amicizia, che porta un tocco talvolta anche ironico, nel mezzo di una vicenda drammatica.

Al cinema di Besnate il film viene proposto oggi, lunedì 12 maggio, alle 16.30 con la modalità “Cinetè” e domani, martedì 13 maggio, alle 21.00, in modalità cineforum.

Partecipare significa far parte della storia: “No other land” è una vicenda che non finisce quando finisce il film. Dopo i premi internazionali e la visibilità ottenuta, Basel è stato aggredito dai coloni e arrestato dall’esercito, mentre Yuval Abraham è stato minacciato dai nazionalisti che dominano la società israeliana.