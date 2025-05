Nuova tariffazione Coinger, una raccolta firme del Movimento Cinque Stelle a Castronno

Una raccolta firme anche a Castronno per chiedere modifiche alla nuova tariffazione di Coinger. La propone il Movimento Cinque Stelle.

“Con il passaggio dalla TARI alla TARIP, ai cittadini residenti nei comuni serviti da COINGER è stato presentato e applicato dall’inizio dell’anno un nuovo metodo di tariffazione, nelle intenzioni più equo, che è passato dal precedente calcolo basato sui metri quadri dell’utenza servita, indipendentemente dall’utilizzo del servizio, a quello basato sulla misurazione effettiva dei rifiuti prodotti e conferiti da ciascuno”, si legge in un comunicato firmato dal Gruppo territoriale M5S Varese.

“Come primo effetto della nuova tariffazione, frutto della scarsa conoscenza e della errata interpretazione del nuovo metodo di calcolo del dovuto, molti hanno ritenuto che non conferendo affatto grazie a soluzioni alternative e illecite come la dispersione dei propri sacchi nei boschi, nei cestini dei rifiuti anche di altri comuni, o fuori dalla porta di altri cittadini, avrebbero azzerato quanto dovuto, senza sapere che, invece, una quota fissa, pari all’85% circa del costo, sarebbe stata comunque addebitata”, spiega Diego Carmenati, Vice Rappresentante del Gruppo territoriale M5S di Varese.

Al centro della raccolta firme la richiesta della revisione delle tariffe, ritenute troppo alte.

A Castronno per il M5S Varese cura la campagna di sensibilizzazione, informazione e raccolta firme da inoltrare alle amministrazioni comunali interessate, in collaborazione con il GIC (Gruppo inter-comunale), Fabio Raiola che sarà presente sabato 10 maggio, dalle ore 09.00 alle ore 18.00, in via Cavour, al civico 25 (area all’esterno del Ciao Bar 9).